На iPhone дозволили грати в PSP і запускати інші старі ігри

Компанія Apple оголосила про нововведення в політиці App Store, яке тепер дозволяє розробникам розміщувати емулятори ретро-ігор. Про це повідомляє The Verge.

Раніше розробники стикалися з обмеженнями на розміщення емуляторів в App Store, тоді як на Android в Google Play подібних заборон не було. Тепер, очевидно, розробники популярних емуляторів зможуть офіційно випустити свої додатки для гаджетів Apple. Згідно з оновленим керівництвом на сайті Apple, розробники отримали можливість публікувати емулятори в App Store.

Однак компанія наголосила, що поширення емуляторів з нелегальним контентом залишається під суворою забороною з подальшим видаленням таких додатків з магазину. Тобто сам емулятор не повинен мати вбудовані ігри або вести на піратські сайти. Однак невідомим залишається і те, як Apple відстежуватиме ліцензію завантажуваних користувачами ігор.

Ці зміни прийняті для всіх регіонів. Таким чином, нововведення будуть прийняті не тільки в країнах ЄС, але і в США, Україні та інших країнах.