Названо можливого винуватця витоку файлів гри GTA VI

Підліток на ім’я Уайт, який перебуває в хакерському угрупованні Lapsus$, може бути відповідальним за злом студії Rockstar і подальший масштабний витік GTA VI. Про це повідомляє портал The Gamer . Відомо, що розслідуванням інциденту вже зайнялося ФБР .





Напередодні компанія Uber , чиї системи були скомпрометовані за кілька днів до зливу Rockstar, заявила про те , що за обома атаками стоїть угруповання Lapsus$, якому приписують зломи таких IT-гігантів, як Microsoft і Samsung.

Тим часом адміністратор популярного хакерського форуму Breached стверджує, що за зломом стоїть лише одна людина – 16-річний Уайт, який є лідером Lapsus$ і в минулому вже притягувався до відповідальності за подібні діяння. Імовірно, “Уайт” не є його справжнім ім’ям, а лише нікнеймом, під яким його знають у мережі.

Відомо, що Уайта було заарештовано в грудні 2021 року через ймовірний зв’язок з Lapsus$, але потім поліція його відпустила. У квітні до нього знову прийшли правоохоронці, але знову відпустили, заборонивши користуватися інтернетом протягом місяця.