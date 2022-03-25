В «Дія» запрацювала корисна функція для переселенців і не тільки

Державний додаток «Дія» в черговий раз оновив свій функціонал. У ньому з’явилася послуга, що стане в пригоді переселенцям, та й іншим громадянам, що втратили роботу. Тепер щоб отримати статус безробітного не потрібно відвідувати Центр зайнятості. Достатньо лише подати заявку в «Дія» та оформити фінансову допомогу.





Дозвіл на проведення в «Дія» операції, яка раніше була обов’язком Центру зайнятості, днями видав Кабінет міністрів України. Згідно з постановою владного органу, громадяни України можуть за допомогою державного застосунку не лише стати на облік та оформити грошову допомогу по безробіттю, але й знятися з реєстрації після отримання офіційної роботи.

Як повідомили в Міністерстві економіки України, виплати по безробіттю громадяни, що зареєструвалися в «Дія», будуть отримувати вчасно й у повному обсязі. Якщо безробітний є вимушеним переселенцем, чи з будь-яких інших причин не може дістатися до центру зайнятості за місцем реєстрації, отримувати кошти він буде дистанційно. Державна допомога може бути зарахована на картку «Ощадбанку», або ж надіслана за допомогою платіжного сервісу My transfer.

Варто зазначити, що громадянина можуть автоматично зняти з реєстрації в Центрі зайнятості та позбавити статусу безробітного, якщо він відмовиться виконувати запропоновані мсцевою владою або військовим командуванням громадські роботи. Звісно ж за таких умов безробітного позбавлять і фінансової допомоги від держави.

Нагадаємо, що у «Дія» нещодавно запрацювала ще одна послуга, яка стане в пригоді в першу чергу переселенцям. Громадяни можуть подати заявку в державному застосунку на одноразову допомогу в розмірі 6 500 грн. На таку допомогу можуть розраховувати вимушено переміщені особи, які офіційно працевлаштовані в регіоні, де наразі ведуться активні бойові дії. Адже такі громадяни внаслідок війни втратили свій основний дохід.

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