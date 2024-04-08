Українців попередили про крадіжку Telegram-акаунта через безкоштовний Wi-Fi

В Україні все частіше виявляють шахрайські безкоштовні точку-доступу Wi-Fi, які хакери використовували для крадіжки акаунтів у Месенджері Telegram.

Після підключення до такої точки доступу смартфон попросить пройти стандартну процедуру авторизації. Однак, замість того, щоб надіслати код-пароль по SMS, сервіс запросив шестизначну комбінацію з історії листування з сервісним акаунтом Telegram.

У жодному разі, будь ласка, його нікуди не вводьте, оскільки це код доступу до вашого Telegram-акаунту. Жодні точки доступу Wi-Fi не повинні його запитувати.

Експерти додають, що для захисту від подібних атак у налаштуваннях конфіденційності Telegram потрібно встановити код-пароль. Месенджер буде його запитувати під час кожної авторизації з використанням номера телефону користувача.

“У публічних місцях за можливості варто роздавати інтернет для інших пристроїв зі свого смартфона”, – кажуть фахівці.

Користувачеві Telegram потрібно регулярно перевіряти активні сеанси в месенджері. За наявності підозрілої сесії її потрібно негайно закрити.