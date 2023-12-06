Користувачам Windows 10 доведеться платити за патчі безпеки

Microsoft оголосила про завершення життєвого циклу Windows 10 і перехід на платну модель оновлень для цієї версії ОС. Повідомлення про це з’явилося в блозі компанії.

Корпорація Microsoft офіційно підтвердила, що підтримка операційної системи Windows 10 буде припинена вже 14 жовтня 2025 року. Після цієї дати користувачі зможуть і далі користуватися своїми комп’ютерами, однак для для отримання оновлень безпеки їм доведеться перейти на платну підписку Extended Security Update (ESU).

Microsoft надаватиме передплатникам патчі безпеки для захисту від вразливостей, однак додавати нові функцію в Windows 10 вже не буде. Вартість передплати на оновлення компанія оголосить пізніше.

Цей захід є частиною стратегії Microsoft щодо забезпечення безпеки пристроїв після закінчення стандартного періоду підтримки. Аналогічна програма вже була реалізована для Windows 7, користувачі якої отримували додаткові оновлення протягом трьох років після завершення основної підтримки.