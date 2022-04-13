Softnews

Apple видалила всі додатки Сбербанку РФ з AppStore

13.04.2022
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Додаток «Сбербанк Онлайн» більше не вдасться завантажити в магазині додатків App Store. App Store, нагадаємо, є єдиним магазином додатків для смартфонів iPhone та планшетів iPad, що працюють під управлінням операційної системи iOS. Також з App Store зникли такі програми:


  • «СберБізнес»;
  • “СберІнвестор X”;
  • “Сбербанк Інвестор”;іиу
  • “Сбербанк Інкасація”;
  • “СберKids”;
  • «СберСпасибо»;
  • “Акціонер Сбера”.

У тих росіян, які встановили програми раніше, вони продовжать працювати без жодних обмежень. Якщо ж користувач не скачав Сбербанк Онлайн вчасно, то тепер йому доведеться користуватися web-версією.

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13.04.2022
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