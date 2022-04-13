Apple видалила всі додатки Сбербанку РФ з AppStore

Додаток «Сбербанк Онлайн» більше не вдасться завантажити в магазині додатків App Store. App Store, нагадаємо, є єдиним магазином додатків для смартфонів iPhone та планшетів iPad, що працюють під управлінням операційної системи iOS. Також з App Store зникли такі програми:





«СберБізнес»;

“СберІнвестор X”;

“Сбербанк Інвестор”;іиу

“Сбербанк Інкасація”;

“СберKids”;

«СберСпасибо»;

“Акціонер Сбера”.

У тих росіян, які встановили програми раніше, вони продовжать працювати без жодних обмежень. Якщо ж користувач не скачав Сбербанк Онлайн вчасно, то тепер йому доведеться користуватися web-версією.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿