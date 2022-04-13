Softnews
Apple видалила всі додатки Сбербанку РФ з AppStore
Додаток «Сбербанк Онлайн» більше не вдасться завантажити в магазині додатків App Store. App Store, нагадаємо, є єдиним магазином додатків для смартфонів iPhone та планшетів iPad, що працюють під управлінням операційної системи iOS. Також з App Store зникли такі програми:
- «СберБізнес»;
- “СберІнвестор X”;
- “Сбербанк Інвестор”;іиу
- “Сбербанк Інкасація”;
- “СберKids”;
- «СберСпасибо»;
- “Акціонер Сбера”.
У тих росіян, які встановили програми раніше, вони продовжать працювати без жодних обмежень. Якщо ж користувач не скачав Сбербанк Онлайн вчасно, то тепер йому доведеться користуватися web-версією.