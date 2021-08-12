Як врятувати Android-смартфон після невдалого оновлення

Напевно кожен користувач Android смартфонів (особливо Xiaomi) хоча б раз стикався з різними програмними збоями після оновлення до чергової версії прошивки.





Виявляються вони завжди по-різному, у когось «Система Android» займає лідируючі позиції в статистиці витрати акумулятора, у когось додатки запускаються з невеликою затримкою, а хтось і зовсім зауважує значне зниження плавності в інтерфейсі системи.

Коротко розповімо чому так відбувається

Раніше, перед запуском системи всі встановлені додатки проходили процес обов’язкової оптимізації (ті хто давно з Android пам’ятають це меню), але в сучасних версіях, оптимізація відбувається на льоту.

Так зроблено тому, що розробники не мають можливості налаштувати кожен додаток під численні варіанти комплектацій смартфонів. Тобто за фактом, після кожного оновлення системи, кожен додаток (включаючи системні служби) змушений знову підлаштовуватися під ваш смартфон і цей процес не завжди доводиться до кінця.

Як це виправити?

Покажемо на прикладі максимально бюджетного Redmi 7A (2/16) належить одному з клієнтів нашого сервісу. Смартфон відновлений після спроби встановити TWRP, оновлений останньою версією прошивки і знаходиться в стані «З коробки».

Тільки Set Edit встановили щоб “сіру шторку” прибрати

Заходимо в «Налаштування» -> Про телефон -> Багаторазово натискаємо на «Версія MIUI», щоб активувати меню «Для розробників». Після цього заходимо в нього і включаємо пункт «Налагодження по USB».

Тепер підключаємо смартфон до комп’ютера, заходимо в папку з програмою, пишемо в адресному рядку провідника «cmd» і натискаємо «Enter»

На екрані з’являється вікно, в яке необхідно ввести команду – adb shell cmd package bg-dexopt-job і знову натиснути клавішу «Enter»

Процес оптимізації запущений, займає від 1 до 30 хвилин в залежності від кількості додатків. По закінченню на екрані з’явиться напис «Success» і смартфон можна буде відключити.

Так само залишаємо для вас знімки сховища трьох смартфонів (Redmi 7A, Redmi Note 10 Pro і Redmi Note 8 Pro), щоб ви звернули увагу на те, що в деяких випадках розмір вільної пам’яті збільшується (або зменшується) на 20 – 250 Мб. Це абсолютно нормально, адже кеш додатків переміщається в потрібні для підвищення швидкодії директорії.

Цю процедуру ми проводимо практично після кожного оновлення і ні разу не помічали якихось відхилень в плані швидкодії. Природно вона не вирішить усіх проблем, але стабільність системи точно зросте.