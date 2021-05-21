Складено ТОП-5 кращих читалок для смартфона на базі Android

Сучасні смартфони оснащуються великими екранами, тому з них можна цілком комфортно читати книги. Правда, для цього вам знадобиться спеціальний додаток, здатний відкривати електронні файли книг. Варіантів на ринку багато, але в статті далі ви знайдете тільки найкращі.





№5 – eReader Prestigio

eReader Prestigio – хороший варіант для любителів кастомізації. Тут можна налаштувати все, починаючи від шрифту, закінчуючи темою інтерфейсу. До того ж, є функція синхронізації, що дозволяє читати один і той самий твір на декількох пристроях.

№4 – AlReader

AlReader – найкраща читалка для тих, хто не поспішає оновлювати смартфон. Запустити програму можна навіть на доісторичному пристрої з Android від 1.6. При цьому у неї дуже круті можливості кастомізації і в цілому непоганий функціонал з автопрокруткою, голосовим читанням і можливістю витягувати книги з архівів rar і ​​zip.

№3 – ReadEra

Незважаючи на те, що ReadEra поширюється абсолютно безкоштовно в додатку немає ніякої реклами. Користувачам подобається привабливий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс – до всіх основних інструментів можна отримати доступ прямо з головного екрана. Також вони відзначають той факт, що книги в бібліотеці з’являються відразу після завантаження – не потрібно самостійно вказувати шлях до папки.

№2 – FBReader

FBReader – найпопулярніший в своєму роді додаток. Він відмінно працює навіть на слабких пристроях за рахунок мінімалістичного інтерфейсу. Причому найважливіші функції в софті є – можна створювати закладки, купувати книги у вбудованому магазині, а кількість підтримуваних форматів обмежується не тільки fb2. До того ж, в програмі дуже добре працює автоматичне зачитування тексту.

№1 – Moon + Reader

Moon + Reader – найбільш натуральний комбайн, що розпізнає навіть найбільш екзотичні формати. По частині функціоналу тут не причепитися – в цьому питанні конкурентів у програми просто немає. Всі маніпуляції, пов’язані з електронними книгами, які тільки можуть прийти в голову, можна провести в додатку.