Не проспіть: на Android-смартфонах зламався будильник

Користувачі Android розповіли про неполадки в роботі додатка Google Clock. Про це повідомляє видання Android Police.





Google Clock є вбудованим в ОС Android будильником. Судячи зі скарг багатьох користувачів, які вони залишили в соцмережах, фірмова програма зламалася. Зокрема, виявилася несправна основна функція програми, через що деякі користувачі розповіли, що не змогли прокинутися в потрібний час – телефон просто не видав звукового сигналу.

Фахівці знайшли залежність між режимом «Не турбувати» і непрацюючим будильником. Наприклад, якщо активувати цю опцію перед сном, то режим тиші може поширитися і на будильник, який не спрацює в зазначений час. Проте багато користувачів відзначили, що не включали цю функцію на своїх пристроях.

Пізніше з’ясувалося, що неполадки можуть бути пов’язані з додатком музичного сервісу Spotify. Дана програма дозволяє інтегрувати Spotify в додаток будильника, наприклад встановити на дзвінок певний музичний трек. Помилка інтеграції, що мала місце у багатьох користувачів, фактично відключала будильники на смартфонах.

На скарги користувачів звернули увагу в Google. Інженери компанії пообіцяли випустити виправляє помилку оновлення найближчим часом.