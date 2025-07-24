«Укрзализныця» меняет правила приобретения билетов: исчезнет ли дефицит

В Украине этим летом остро встал вопрос дефицита билетов на поезда. В сети ходят слухи о спекулянтах, которые массово скупают билеты и перепродают их по более высоким ценам. Между тем, председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский утверждает, что основной причиной дефицита является пиковый спрос и большое количество групповых перевозок. Однако в «Укрзализныце» уже работают над решением этой проблемы.

Почему приобрести билеты на поезд почти невозможно?

Как отметил Перцовский, дефицит билетов не является виной одних только перекупов. Нехватка мест в поездах прежде всего вызвана следующими факторами:

рекордный рост спроса

Наибольшей популярностью пользуется поезд Киев-Яремче. Спрос на билеты здесь вырос на 460%. Популярность поезда Киев-Буковель увеличилась на 406%.

большое количество групповых перевозок

Речь идет прежде всего о группах из детей военных и семей ВПЛ. Первые преимущественно отправляются на летний отдых в горы, а вторые эвакуируются подальше от войны в более безопасные регионы страны.

При этом львиную долю мест занимают именно детские группы. Только в июне-июле 2025-го «Укрзализныця» организовала перевозку 4896 таких групп. А это почти 140 тыс. пассажиров.

Как в «Укрзализныце» собираются бороться с дефицитом билетов?

В «Укрзализныце» уже давно начали принимать меры, направленные на удовлетворение растущего спроса. В частности, несмотря на постоянное недофинансирование, перевозчик нашел возможность запустить 8 дополнительных рейсов на наиболее популярные направления. Кроме того, «Укрзализныця» перешла в режим «движения без остановки». То есть поезд, прибывающий в конечную точку, сразу же отправляется обратно, без простоя.

Кстати, поезда Интерсити, работающие преимущественно на зарубежных направлениях, недавно начали курсировать даже ночью. Благодаря этому удалось почти на 10% увеличить количество перевезенных пассажиров в расчете на один вагон.

Что же касается борьбы со спекулянтами, то с ними в «Укрзализныце» собираются бороться посредством введения валидации через «Дия» при покупке билетов онлайн. Собственно такое требование уже действует для желающих купить билеты на поезда, следующие в другие страны. Но вскоре это правило будет распространяться и на пассажиров междугородных поездов.