«Укрзалізниця» змінює правила придбання квитків: чи зникне дефіцит

В Україні цього літа гостро стало питання дефіциту квитків на потяги. В мережі ширяться чутки про спекулянтів, які масово скуповують квитки та перепродують їх за вищими цінами. Тим часом голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський стверджує, що основною причиною дефіциту є піковий попит та велика кількість групових перевезень. Однак в «Укрзалізниці» вже працюють над розв’язанням цієї проблеми.

Чому квитки на потяг придбати майже неможливо?

Як зазначив Перцовський, дефіцит квитків не є провиною самих лише перекупів. Нестача місць у потягах перш за все спричинена наступними факторами:

рекордне зростання попиту

Найбільшою популярністю користується потяг Київ-Яремче. Попит на квитки тут зріс аж на 460%. Натомість популярність потягу Київ-Буковель збільшилася на 406%.

Найбільшою популярністю користується потяг Київ-Яремче. Попит на квитки тут зріс аж на 460%. Натомість популярність потягу Київ-Буковель збільшилася на 406%. велика кількість групових перевезень

Йдеться перш за все про групи з дітей військових та родин ВПО. Перші переважно вирушають на літній відпочинок у гори, а другі евакуюються подалі від війни у більш безпечні регіони країни.

При цьому левову долю місць займають саме дитячі групи. Лише у червні-липні 2025-го «Укрзалізниця» організувала перевезення 4896 таких груп. А це майже 140 тис. пасажирів.

Як в «Укрзалізниці» збираються боротися з дефіцитом квитків?

В «Укрзалізниці» вже давно почали вживати заходів, які мають на меті задовільнити зростаючий попит. Зокрема, незважаючи на постійне недофінансування, перевізник знайшов можливість запустити 8 додаткових рейсів на найбільш популярні напрямки. Крім того «Укрзалізниця» перейшла у режим «руху без зупинки». Тобто потяг, який прибуває у кінцеву точку, одразу ж вирушає назад, без простою.

До речі, потяги Інтерсіті, які працюють переважно на закордонних напрямках, віднедавна почали курсувати навіть вночі. Завдяки цьому вдалося майже на 10% збільшити кількість перевезених пасажирів з розрахунку на один вагон.

Що ж стосується боротьби зі спекулянтами, то з ними в «Укрзалізниці» збираються боротися за допомогою запровадження валідації через «Дія» під час придбання квитків онлайн. Власне така вимога вже діє для бажаючих купити квитки на потяги, що прямують до інших країн. Але незабаром це правило поширюватиметься і на пасажирів міжміських потягів.