7 распространенных ошибок: врачи сказали, что нельзя делать, оказывая помощь пострадавшим в ДТП

На украинских дорогах ежедневно случаются аварии. К сожалению, часто с роковыми последствиями. Каждый должен знать, как оказать неотложную помощь, но в этом случае важно не навредить еще больше. Врачи назвали 7 типичных ошибок, которые следует избегать до прибытия скорой помощи.

Перемещение или переворачивание пострадавшего без необходимости

Самая опасная ошибка – это пытаться посадить, поднять или переместить человека после ДТП. Это разрешено только в крайнем случае, например при угрозе взрыва.

Резкое перемещение может вызвать:

Смещение позвонков. Повреждение спинного мозга. Разрыв внутренних органов. Усиление внутреннего кровотечения.

В результате может наступить паралич или смерть.

Неверная реанимация

Сердечно-легочную реанимацию следует проводить только при отсутствии пульса.

Нарушение техники может привести к сломанным ребрам или неэффективной помощи.

Неправильное наложение жгута

Жгут накладывается только при сильном артериальном кровотечении. Во всех остальных случаях достаточно давящей повязки.

Попытка вправить вывих или вытащить посторонние предметы

Никогда не пытайтесь:

Самостоятельно вправить вывих. Вытащить осколки или металлические предметы из раны.

Это должно делать только врач или человек с медицинским образованием. В противном случае можно вызвать массивное кровотечение или усугубить травму.

Заброс головы при кровотечении из носа

Этот распространенный миф вреден, ведь кровь стекает в горло и желудок:

Вызывает тошноту, рвоту, утрату сознания. Может вызвать усиление кровотечения.

Нужно усадить человека, наклонить голову вперед и приложить холод к переносице.

Постукивание по спине при удушье

Это может протолкнуть посторонний предмет еще глубже в дыхательные пути. Вместо этого лучше попросить потерпевшего наклониться вперед.

Лечение ожогов маслом

Нанесение растительного или любого масла на ожоги – это распространенное, но опасное заблуждение. Нужно промыть место ожога холодной водой и по возможности обработать специальным ожоговым гелем. Следует избегать мазей, жиров и средств.