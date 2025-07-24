7 поширених помилок: лікарі сказали, що не можна робити, надаючи допомогу постраждалим у ДТП
На українських дорогах чи не щодня трапляються аварії. На жаль, часто з фатальними наслідками. Кожен повинен знати, як надати невідкладну допомогу, але в цьому випадку важливо не нашкодити ще більше. Лікарі назвали 7 типових помилок, яких варто уникати до прибуття швидкої допомоги.
Переміщення чи перевертання постраждалого без потреби
Найнебезпечніша помилка — це намагатися посадити, підняти або перемістити людину після ДТП. Це дозволено лише в крайньому разі, наприклад, при загрозі вибуху.
Різке переміщення може спричинити:
- Зміщення хребців.
- Пошкодження спинного мозку.
- Розрив внутрішніх органів.
- Посилення внутрішньої кровотечі.
Як наслідок може наступити параліч або смерть.
Невірна реанімація
Серцево-легеневу реанімацію слід проводити тільки при відсутності пульсу. Порушення техніки може призвести до зламаних ребер або неефективної допомоги.
Неправильне накладання джгута
Джгут накладається лише при сильній артеріальній кровотечі. У всіх інших випадках достатньо тиснучої пов’язки.
Спроба вправити вивих або витягнути сторонні предмети
Ніколи не намагайтесь:
- Самостійно вправити вивих.
- Витягнути осколки чи металеві предмети з рани.
Це має робити тільки лікар або людина з медичною освітою. В іншому випадку можна викликати масивну кровотечу або посилити травму.
Закидання голови при кровотечі з носа
Цей поширений міф шкідливий, адже кров стікає в горло та шлунок, що:
- Викликає нудоту, блювоту, втрату свідомості.
- Може спричинити посилення кровотечі.
Потрібно посадити людину, нахилити голову вперед і прикласти холод до перенісся.
Постукування по спині при задусі
Це може проштовхнути сторонній предмет ще глибше в дихальні шляхи. Замість цього краще попросити потерпілого нахилитися вперед.
Лікування опіків олією
Нанесення рослинної або будь-якої олії на опіки — це поширена, але небезпечна помилка. Потрібно промити місце опіку прохолодною водою та за можливості обробити спеціальним опіковим гелем. Слід уникати мазей, жирів та народних засобів.