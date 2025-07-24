Украинцам стоит поторопиться: с 1 января 2026 года вступает в силу важное обновление для водителей

С начала 2026 года в Украине изменятся условия ввоза электромобилей. Льгота, позволявшая не платить НДС при импорте таких авто, перестанет действовать. Это значит, что электрокары подорожают.

Об отмене льготного режима сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он подчеркнул, что никаких продолжений или новых послаблений не будет.

Что изменится для покупателей электромобилей?

С 1 января 2026 года:

При ввозе электрокаров в Украину придется платить НДС и пошлины. Льготный период, позволявший ввозить такие авто без уплаты налогов, завершается. Электрокары приравниваются к обычным авто с бензиновыми или дизельными двигателями по условиям налогообложения.

В результате электромобили существенно вырастут в цене.

Украинцам стоит поторопиться

Даниил Гетманцев призвал всех, кто планирует приобрести электрокар, сделать это до конца 2025 года, пока действуют налоговые послабления. По его словам, никакие обращения от импортеров не изменят принятый курс и НДС на электрокары все равно вернется.

Почему электрокары стали так популярны?

Спрос на электромобили в Украине активно растет. Основная причина – экономичность, например:

Стоимость зарядки дома (100 км пробега) – до 90 грн, а при ночном тарифе еще дешевле. Горючее (бензин, дизель, газ) обходится в несколько раз дороже. Экологичность, меньшее обслуживание, современность – все эти преимущества перечисляют поклонники электрокаров и эксперты с ними соглашаются.

По данным Института исследования авторынка, именно экономия на эксплуатации стала ключевым фактором для многих водителей.

Даже масштабное отключение электроэнергии и отсутствие оптимального количества зарядных станций не останавливает украинцев. На дорогах ежегодно стремительно растет количество именно электрических автомобилей. Однако уже со следующего года тенденция может измениться, поэтому тем, кто всегда мечтал об электрокаре, стоит не оттягивать покупку.