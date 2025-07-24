Українцям варто поквапитися: з 1 січня 2026 року набирає чинності важливе оновлення для водіїв

З початку 2026 року в Україні зміняться умови ввезення електромобілів. Пільга, яка дозволяла не сплачувати ПДВ при імпорті таких авто, перестане діяти. Це означає, що електрокари подорожчають.

Про скасування пільгового режиму повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він наголосив, що жодних продовжень чи нових послаблень не буде.

Що зміниться для покупців електромобілів?

З 1 січня 2026 року:

При ввезенні електрокарів в Україну доведеться сплачувати ПДВ та мито. Пільговий період, який дозволяв ввозити такі авто без сплати податків, завершується. Електрокари прирівнюються до звичайних авто з бензиновими або дизельними двигунами за умовами оподаткування.

Як результат, електромобілі суттєво зростуть у ціні.

Українцям варто поквапитися

Данило Гетманцев закликав усіх, хто планує придбати електрокар, зробити це до кінця 2025 року, поки діють податкові послаблення. За його словами, жодні звернення від імпортерів не змінять ухваленого курсу і ПДВ на електрокари все одно повернеться.

Чому електрокари стали такими популярними?

Попит на електромобілі в Україні активно зростає. Основна причина — економічність, наприклад:

Вартість зарядки вдома (100 км пробігу) — до 90 грн, а при нічному тарифі ще дешевше. Пальне (бензин, дизель, газ) обходиться у кілька разів дорожче. Екологічність, менше обслуговування, сучасність — всі ці переваги перераховують прихильники електрокарів й експерти з ними погоджуються.

За даними Інституту дослідження авторинку, саме економія на експлуатації стала ключовим фактором для багатьох водіїв.

Навіть масштабні відключення електроенергії та відсутність оптимальної кількості зарядних станцій не зупиняє українців. На дорогах щороку стрімко зростає кількість саме електричних автівок. Однак вже з наступного року тенденція може змінитися, тож тим, хто завжди мріяв про електрокар варто не відтягувати купівлю.