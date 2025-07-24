19 000 на отопление зимой: кто из украинцев может рассчитывать на выплату

Украинцам, проживающим неподалеку от линии фронта, выплатят пособие в размере 19 400 грн. Эти средства предназначены для приобретения дров, угля или другого печного горючего. Соответствующее постановление Минсоцполитики пообещали принять до конца июля. Помощь жителям прифронтовых регионов будет оказываться за счет международных доноров.

Кто может рассчитывать на помощь?

Деньги на приобретение твердого топлива будут иметь право получить украинцы, которые:

фактически проживают в домах, отапливаемых твердым печным топливом;

проживают в 20-километровой зоне от линии фронта или границы с Россией;

являются жителями территорий проведения активных или возможных боевых действий, временно оккупированных городов или сел;

проживают в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской или Николаевской областях.

Все они имеют шанс получить выплату, на которую смогут приобрести печное горючее на зимний сезон 2025/2026.

Кому «не светит» выплата на горючее?

Соответствующим постановлением Минсоца предусматривается также отказ некоторым гражданам в выплате пособия на горючее. Речь о таких случаях:

когда кто-то из членов семьи ранее уже получал пособие на отопление на сезон 2025/2026;

когда заявитель действительно не проживает по адресу подачи документов;

когда заявитель подал неполный пакет документов или не отвечающий критериям выплаты.

В таких ситуациях начисление выплаты в сумме 19400 грн постановлением Минсоцполитики не предусмотрено.

Как оформить помощь?

Чтобы подать заявку на получение средств для приобретения горючего, нужно подать заявку и пакет документов. Сделать это можно только с помощью электронной почты. В перечень необходимых документов входит:

копия паспорта;

идентификационный код;

документы, свидетельствующие о проживании в домохозяйстве;

справки о наличии льгот (если таковые есть);

реквизиты банковского счёта.

Выплаты будут производиться исключительно безналичным путем, то есть на банковский счет. Наличные выплаты данной программой помощи не предусмотрены.