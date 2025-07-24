19 000 на опалення взимку: хто з українців може розраховувати на виплату

Українцям, що мешкають неподалік лінії фронту, виплатять допомогу в розмірі 19 400 грн. Ці кошти призначені на придбання дров, вугілля чи іншого пічного пального. Відповідну постанову Мінсоцполітики пообіцяли ухвалити до кінця липня. Допомога мешканцям прифронтових регіонів здійснюватиметься за кошти міжнародних донорів.

Хто може розраховувати на допомогу?

Гроші на придбання твердого пічного палива матимуть право отримати українці, які:

фактично проживають у оселях, що опалюються твердим пічним паливом;

проживають у 20-кілометровій зоні від лінії фронту чи кордону з Росією;

є мешканцями територій проведення активних чи можливих бойових дій, тимчасово окупованих міст чи сіл;

проживають у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській чи Миколаївській областях.

Всі вони мають шанс отримати виплату, на яку зможуть придбати пічне пальне на зимовий сезон 2025/2026.

Кому «не світить» виплата на пальне?

Відповідною постановою Мінсоцу передбачається також відмова деяким громадянам у виплаті допомоги на пальне. Мова про такі випадки:

коли хтось із членів родини раніше вже отримував допомогу на опалення на сезон 2025/2026;

коли заявник насправді не мешкає за адресою подачі документів;

коли заявник подав неповний пакет документів або такий, що не відповідає критеріям виплати.

У таких ситуаціях нарахування виплати в сумі 19 400 грн постановою Мінсоцполітики не передбачене.

Як оформити допомогу?

Щоб подати заявку на отримання коштів для придбання пального, потрібно подати відповідну заявку та пакет документів. Зробити це можна лише онлайн за допомогою електронної пошти. До переліку необхідних документів входить:

копія паспорту;

ідентифікаційний код;

документи, що свідчать про проживання у домогосподарстві;

довідки про наявність пільг (якщо такі є);

реквізити банківського рахунку.

Виплати будуть здійснюватись виключно безготівковим шляхом, тобто на банківський рахунок. Готівкові виплати даною програмою допомоги не передбачені.