Не выдержал конкуренции с кроссоверами: Audi S8 сняли с продажи в Австралии

Ведущий немецкий автопроизводитель Audi исподтишка оставил австралийцев без одной из самых легендарных своих моделей. Роскошный и невероятно мощный седан S8 навсегда ушел с рынка Австралии. Модель не поступает в дилерские центры страны с 2024 года. Ведь культовый автомобиль с 4-литровым двигателем V8 на 420 кВт никто не хочет покупать.

Австралийцы выбрали кроссоверы

Вывод из австралийского рынка легендарной S8 был вызван прежде всего поразительно низким спросом на нее. Что говорить, если в 2024 году на всем материке приобрели 10 экземпляров, а с начала 2025-го – только 3. Причем речь идет не только о S8, но и о ее дизельном аналоге – седан A8. Кстати, последний ушел с австралийского рынка еще раньше – в 2023 году.

Сердце австралийцев окончательно и необратимо украли кроссоверы. Об этом просто-таки кричит статистика продаж. Параллельно с одной проданной S8 жители страны покупают 62 кроссовера Q8 и 94 экземпляров семиместного SUV Q7. Неудивительно, что классический седан стал просто лишним на австралийском рынке.

Конец эпохи премиальных седанов

Вместе с завершением эпохи S8 и A8, под вопросом оказались и будущие поставки в Австралию еще не выпущенной Audi A9. Этот премиальный седан, который станет электрическим аналогом A8, похоже, так никогда и не попадет на самый отдаленный материк. Ведь интерес к таким автомобилям здесь стремительно падает. Вместо этого место на вершине уверенно завоевывают роскошные SUV.

На сегодня Audi вообще не поставляет в Австралию седаны на V8. Правда есть одно исключение – лифтбек RS7, который все еще время от времени интересуются в дилерских центрах страны. В то время как культовый S8, всего за 3,8 секунды разгонявшийся до 100 км/ч, оставляя далеко позади большинство серийных седанов, навсегда ушел в забвение. Ему больше нет места там, где правят кроссоверы.