Не витримав конкуренції з кросоверами: Audi S8 зняли з продажу у Австралії

Провідний німецький автовиробник Audi тишком-нишком залишив австралійців без однієї з найлегендарніших своїх моделей. Розкішний та неймовірно потужний седан S8 назавжди пішов з ринку Австралії. Модель не надходить у дилерські центри країни ще з 2024 року. Адже культову автівку із 4-літровим двигуном V8 на 420 кВт на диво ніхто не хоче купувати.

Австралійці обрали кросовери

Виведення з австралійського ринку легендарної S8 було спричинене перш за все вражаюче низьким попитом на неї. Що казати, якщо у 2024 році на усьому материку придбали 10 екземплярів, а з початку 2025-го – лише 3. Причому ідеться не лише про S8, а й про її дизельний аналог – седан A8. Доречі останній пішов з австралійського ринку ще раніше – у 2023 році.

Серце австралійців остаточно і незворотно вкрали кросовери. Про це просто-таки кричить статистика продажів. Паралельно із однією проданою S8 мешканці країни купують 62 кросовера Q8 та 94 екземплярів семимісного SUV Q7. Тож не дивно, що класичний седан став просто зайвим на австралійському ринку.

Кінець епохи преміальних седанів

Разом із завершенням епохи S8 та A8, під питанням опинився і майбутнє постачання до Австралії ще не випущеної Аudi A9. Цей преміальний седан, що стане електричним аналогом A8, схоже так ніколи і не потрапить на найвіддаленіший материк. Адже інтерес до таких автівок тут стрімко падає. Натомість місце на вершині впевнено завойовують розкішні SUV.

Станом на сьогодні Audi взагалі не постачає до Австралії седани на V8. Щоправда є один виняток – ліфтбек RS7, який все ще час від часу цікавляться у дилерських центрах країни. Тоді як культовий S8, що лише за 3,8 секунди розганявся до 100 км/год, залишаючи далеко позаду більшість серійних седанів, назавжди пішов у забуття. Йому більше немає місця там, де правлять кросовери.