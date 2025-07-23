Топ-3 смартфонов 2025 года с самым большим временем автономной работы: теперь не нужно повсюду таскать с собой зарядное устройство

Продолжительность работы смартфона на одном заряде – это ключевой параметр, определяющий его энергоэффективность и удобство в использовании. Устройство с мощным аккумулятором избавляет своего владельца от постоянной тревоги, что телефон внезапно разрядится и необходимо повсюду носить за собой зарядное устройство. Мы составили рейтинг самых «выносливых» смартфонов, которые могут при полноценном использовании более суток работать без подзарядки.

OnePlus 13

Самый мощный флагман ведущего китайского производителя OnePlus на сегодняшний день предлагает самое продолжительное время работы по сравнению с основными конкурентами на рынке. Его литий-ионный аккумулятор емкостью 6000 мАч способен выдержать более суток интенсивного использования. Говоря об интенсивном использовании мы имеем в виду:

до 24 ч просмотра видео в формате 4K;

до 6 часов фотосъемки или записи 4K-видео;

до 12 ч серфинга в интернете;

до 11 ч видеозвонков.

К другим преимуществам модели OnePlus 13 относятся быстрая зарядка и мощнейшие камеры, благодаря которым он считается достойным конкурентом смартфонам Samsung и Google.

Google Pixel 9

Очередной флагман Google с дисплеем всего 6,3-дюйма, который может похвастаться в наибольшее время автономной работы в нише компактных смартфонов. Помимо рекордной продолжительности работы без подзарядки, к преимуществам Pixel 9 относятся:

восьмиядерный чипсет Tensor G4;

12 ГБ оперативной памяти;

от 128 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти.

Правда, заряжается Google Pixel 9 довольно медленно, но продолжительность автономной работы при таком компактном размере фактически нивелирует этот недостаток.

Asus Zenfone 12 Ultra

Zenfone 12 Ultra от Asus едва не оказался на первом месте рейтинга автономности, лишь на шаг уступив OnePlus 13. Его аккумулятор емкостью 5500 мАч быстро заряжается и экономно использует заряд. Кроме того, Zenfone 12 Ultra может похвастаться:

процессором Snapdragon 8 Elite;

6,78-дюймовым дисплей LTPO AMOLED;

16 ГБ оперативной памяти;

до 512 ГБ встроенной памяти;

тройной камерой с модулями 50 Мп+32 Мп+13 Мп;

защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

При этом стоимость одного из самых энергоемких смартфонов достаточно высока, хотя длительное время работы и ряд высококлассных параметров отчасти это оправдывает.