Топ-3 смартфонів 2025 року із найбільшим часом автономної роботи: тепер не потрібно усюди брати з собою зарядний пристрій

Тривалість роботи смартфона на одному заряді – це ключовий параметр, який визначає його енергоефективність та зручність у користуванні. Пристрій з потужним акумулятором позбавляє свого власника від постійної тривоги, що телефон раптово розрядиться та необхідності всюди носити за собою зарядний пристрій. Ми склали рейтинг найбільш «витривалих» смартфонів, що можуть при повноцінному використанні понад добу працювати без підзарядки.

OnePlus 13

Найпотужніший флагман провідного китайського виробника OnePlus на сьогоднішній день пропонує найдовший час роботи у порівнянні з основними конкурентами на ринку. Його літій-іонний акумулятор ємністю 6000 мАг здатен витримати понад добу інтенсивного використання. Говорячи про інтенсивне використання ми маємо на увазі:

до 24 год перегляду відео у форматі 4K;

до 6 год фотозйомки чи запису 4K-відео;

до 12 год серфінгу в інтернеті;

до 11 год відеодзвінків.

До інших переваг моделі OnePlus 13 належать швидка зарядка та надзвичайно потужні камери, завдяки яким він вважається гідним конкурентом смартфонам Samsung та Google.

Google Pixel 9

Черговий флагман Google із дисплеєм всього 6,3-дюйми, який може похвалитися найбільшим часом автономної роботи у ніші компактних смартфонів. Крім рекордної тривалості роботи без підзарядки, до переваг Pixel 9 належать:

восьмиядерный чипсет Tensor G4;

12 ГБ оперативної пам’яті;

від 128 ГБ до 1 ТБ вбудованої пам’яті.

Щоправда заряджається Google Pixel 9 доволі повільно, але тривалість автономної роботи при такому компактному розмірі фактично нівелює цей недолік.

Asus Zenfone 12 Ultra

Zenfone 12 Ultra від Asus ледь не опинився на першому місці рейтингу автономності, лише на крок поступившись OnePlus 13. Його акумулятор ємністю 5500 мАг швидко заряджається та надзвичайно економно використовує заряд. Крім того Zenfone 12 Ultra може похвалитись:

процесором Snapdragon 8 Elite;

6,78-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED;

16 ГБ оперативної пам’яті;

до 512 ГБ вбудованої пам’яті;

потрійною камерою з модулями 50 Мп + 32 Мп + 13 Мп;

захистом від води та пилу за стандартом IP68.

При цьому вартість одного з найбільш енергоємких смартфонів доволі висока, хоч тривалий час роботи та низка висококласних параметрів частково це виправдовує.