Коварный знак с белым ромбом на синем фоне: где он встречается и что значит

Украинцам, которые этим летом планируют отправляться во Францию на авто, стоит принять во внимание один важный нюанс. Речь об особом дорожном знаке, которого нет ни в Украине, ни в любой другой стране мира. На нем изображён белый ромб на синем фоне, а обозначает он специальные полосы для карпулинга. Если его проигнорировать, придется заплатить штраф в сумме 135 евро (6600 грн).

Где встречается знак с белым ромбом?

Знак синего цвета, на котором изображён белый ромб, появился во Франции еще в 2020 году. Однако только в последние несколько лет их количество начало стремительно увеличиваться. Чаще всего этот знак встречается по пути через Париж, Ренн и Лион.

Интересно, что знак с белым ромбом далеко не всегда выглядит как обычный дорожный щит. Зачастую он появляется в форме электронного табло черного цвета с изображенным на нем белым ромбом. Если автомобилист видит знак в таком формате, это означает, что он действует исключительно в часы пик.

От чего предостерегает необычный знак?

Полосы, обозначенные белым ромбом, предназначены только для автомобилей, перевозящих не менее двух пассажиров. То есть, если вы едете за рулем в одиночку, ехать по этой полосе вам запрещено. Правда в этом правиле есть несколько исключений, а именно:

Экологический автомобиль без выбросов, но только при наличии наклейки Crit’Air. Речь идет об автомобилях на водороде или электрокарах. Гибриды в эту категорию не входят. Такси даже если они не перевозят пассажиров. Мотоциклы, если кроме водителя есть еще один пассажир сзади. Автобусы, относящиеся к сети общественного транспорта.

Всем другим автомобилистам по полосе, обозначенной знаком с белым ромбом, ездить нельзя. Если их там заметят, штрафа не избежать.

Как определяют нарушителей?

На дорогах, обозначенных белым ромбом, установлена высокоточная система контроля. Карпул-полосы оборудованы тепловизионными камерами, определяющими количество пассажиров в автомобиле. Затем они анализируют информацию с помощью искусственного интеллекта и передают полученные данные полиции.

Благодаря такой системе зафиксировать нарушения могут в любое время дня и даже ночью. Так что спрятаться от правосудия нарушителю не удастся. Уместно незнание значения этого знака для французов не аргумент. Так что если вы случайно проехались по карпул-полосе, придется попрощаться со 135 евро.