Підступний знак з білим ромбом на синьому тлі: де він зустрічається та що означає

Українцям, що цього літа планують вирушати до Франції на авто, варто взяти до уваги один важливий нюанс. Мова про особливий дорожній знак, якого немає ані в Україні, ані в жодній іншій країні світу. На ньому зображений білий ромб на синьому тлі, а позначає він спеціальні смуги для карпулінгу. Якщо його проігнорувати, доведеться заплатити штраф у сумі аж 135 євро (6600 грн).

Де можна побачити знак з білим ромбом?

Знак синього кольору, на якому зображений білий ромб, з’явився у Франції ще у 2020 році. Проте лише в останні кілька років їх кількість почала стрімко збільшуватись. Найчастіше цей знак зустрічається на шляху через Париж, Ренн та Ліон.

Цікаво, що знак із білим ромбом далеко не завжди він виглядає як звичайний дорожній щит. Часто він з’являється у формі електронного табло чорного кольору із зображеним на ньому білим ромбом. Якщо автомобіліст бачить знак у такому форматі, то це означає, що він діє виключно у години пік.

Від чого застерігає незвичайний знак?

Смуги, позначені білим ромбом, призначені лише для автівок, які перевозять щонайменше двох пасажирів. Тобто, якщо ви їдете за кермом самотужки, їхати по цій смузі вам заборонено. Щоправда у цьому правилі є кілька винятків, а саме:

Екологічне авто без викидів, але лише за наявності наліпки Crit’Air. Ідеться про автомобілі на водні чи електрокари. Гібриди до цієї категорії не входять. Таксі, навіть якщо вони не перевозять пасажирів. Мотоцикли, якщо окрім водія є ще один пасажир позаду. Автобуси, що відносяться до мережі громадського транспорту.

Усім іншим автомобілістам по смузі, позначеній знаком з білим ромбом, їздити зась. Якщо їх там помітять, штрафу не уникнути.

Як визначають порушників?

На дорогах, позначених білим ромбом, встановлена високоточна система контролю. Карпул-смуги обладнані тепловізійними камерами, що визначають кількість пасажирів у автомобілі. Згодом вони аналізують інформацію за допомогою штучного інтелекту та передають отримані дані поліції.

Завдяки такій системі зафіксувати порушення можуть у будь-яку пору дня та навіть вночі. Тож сховатися від правосуддя порушнику не вдасться. Доречі незнання значення цього знаку для французів не аргумент. Тож якщо ви випадково проїхалися по карпул-смузі, доведеться попрощатися зі 135 євро.