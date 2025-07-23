Каких платежек за свет украинцам ждать в августе: все зависит от одного важного устройства

В Украине тариф на электроэнергию в ближайший месяц не изменится. То есть в августе бытовые потребители продолжат платить по 4,32 грн. за 1 кВт*ч. Таким образом, средняя платежка семьи на трех человек будет составлять около 561,6 грн. Но есть некоторые нюансы, которые могут как увеличить эту сумму, так и снизить ее.

Кому придется платить за электричество больше?

Согласно нормативам потребления электроэнергии семья из трех человек в месяц в среднем тратит 130 кВт*ч. Но такое потребление предполагает наличие в доме газовой плиты. Если ее нет и члены семьи пользуются электроплиткой – норма потребления увеличивается до 170 кВт*ч.

Таким образом, семья с газовой плитой в платежке за август скорее всего увидит сумму около 561,6 грн. Тем, у кого газовой плиты нет, придет квитанция на сумму не менее 734,4 грн.

Как снизить счет за электроэнергию?

Чтобы сэкономить на счетах за электричество, украинцам рекомендуют установить двухзонный счетчик. Наличие такого счетчика предполагает пользование так называемым «ночным тарифом», который составляет 2,16 грн/кВт*ч. Вот, как это работает:

с 7:00 до 23:00 – действует тариф 4,32 грн/кВт*ч;

с 23:00 до 7:00 – 2,16 грн/кВт*ч.

С такой двухтарифной системой можно уменьшить свою платежку чуть ли не на треть. Особенно если включать наиболее энергозатратную технику, например посудомойку или стиральную машинку, в ночное время.

Как еще можно сэкономить?

Государственное агентство по вопросам энергоэффективности на днях опубликовало советы, которые помогут украинцам существенно снизить суммы в платежках. Вот самые популярные из них:

Выключайте свет, выходя из помещения. Установите во всем доме энергоэффективные лампы. Задумайтесь над установкой датчика движения в коридоре. Купите электроприборы с классом эффективности «А» или «А+» (экономят 30-50% тока). Включайте неиспользуемые приборы полностью, ведь в режиме ожидания они также потребляют электроэнергию. Храните холодильник в чистоте и вдали от прямых солнечных лучей.

В ведомстве убеждены, что, пользуясь этими советами, украинцы могут рассчитывать на неоднократное сокращение счетов за свет.