Яких платіжок за світло українцям очікувати в серпні: все залежить від одного важливого пристрою

В Україні тариф на електроенергію протягом найближчого місяця не зміниться. Тобто в серпні побутові споживачі продовжать платити по 4,32 грн за 1 кВт*год. Таким чином середня платіжка родини на трьох осіб складатиме близько 561,6 грн. Але є деякі нюанси, які можуть як збільшити цю суму, так і зменшити її.

Кому доведеться платити за електрику більше?

Згідно із нормативами споживання електроенергії родина з трьох осіб за місяць в середньому витрачає 130 кВт*год. Але таке споживання передбачає наявність в оселі газової плити. Якщо її немає і члени родини користуються електроплиткою – норма споживання збільшується до 170 кВт*год.

Таким чином родина з газовою плитою у платіжці за серпень скоріш за все побачить суму близько 561,6 грн. Натомість тим, у кого газової плити немає, прийде квитанція на суму щонайменше 734,4 грн.

Як зменшити рахунок за електроенергію?

Щоб заощадити на рахунках за електрику, українцям радять встановити двозонний лічильник. Наявність такого лічильника передбачає користування так званим «нічним тарифом», який становить 2,16 грн/кВт*год. Ось, як це працює:

з 7:00 до 23:00 – діє тариф 4,32 грн/кВт*год;

з 23:00 до 7:00 – 2,16 грн/кВт*год.

Із такою двотарифною системою можна зменшити свою платіжку ледь не на третину. Особливо якщо вмикати найбільш енерговитратну техніку, наприклад посудомийку чи пральну машинку, у нічний час.

Як ще можна заощадити?

Державне агентство з питань енергоефективності днями опублікувало поради, які допоможуть українцям суттєво зменшити суми в платіжках. Ось найпопулярніші з них:

Вимикайте світло, виходячи з приміщення. Встановіть у всьому помешканні енергоефективні лампи. Замисліться над встановленням датчику руху у коридорі. Купуйте електроприлади із класом ефективності «А» чи «А+» (заощаджують 30-50% струму). Вмикайте прилади, якими не користуєтесь, повністю, адже в режимі очікування вони також споживають електроенергію. Тримайте холодильник в чистоті та подалі від прямих сонячних променів.

У відомстві переконані, що, користуючись цими порадами, українці можуть розраховувати на кількаразове скорочення рахунків за світло.