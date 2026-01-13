Верховний Суд зобов’язав HBO виплатити 500 тисяч українці через серіал «Чорнобиль»

Касаційний цивільний суд Верховного Суду поставив крапку у тривалій судовій тяганині між Людмилою Ігнатенко та американською телекомпанією HBO. Суд ухвалив стягнути з медіагіганта 500 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди на користь дружини загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка.

Суть конфлікту: Позов було подано ще у 2020 році. Людмила Ігнатенко заявила, що HBO використала її ім’я та ім’я її покійного чоловіка у відомому серіалі «Чорнобиль» без їхньої згоди. Жінка наголошувала, що через вихід серіалу вона зазнала надмірної уваги з боку медіа та громадськості, що завдало їй психологічних страждань і змусило змінити місце проживання.

Спочатку позивачка вимагала 2,5 млн грн компенсації та видалення сцен із серіалу, де фігурують її персонажі.

Рішення суду: Суд визнав використання імен подружжя Ігнатенків незаконним і таким, що порушує особисті права. Сума компенсації, яку спершу визначив апеляційний суд (144 тис. грн), була збільшена Верховним Судом до 500 тис. грн через серйозність порушення.

Водночас вимога про видалення сцен була відхилена. Судді визнали цей захід непропорційним, зазначивши, що втручання у вже оприлюднений художній твір може спотворити його зміст, але не скасує самого факту порушення прав у минулому. Постанова є остаточною й оскарженню не підлягає.

Варто зазначити, що це не перша претензія до творців серіалу. Раніше український режисер Андрій Приймаченко звинувачував авторів у використанні його візуалізації телефонних переговорів диспетчерів ЧАЕС без дозволу.