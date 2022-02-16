Пенсии миллионам украинцев поднимут на сотни гривен: Министерство соцполитики

С марта 2022 года украинским пенсионерам снова пересчитают суммы ежемесячных выплат. В общей сложности повышение получат почти 10 миллионов пожилых людей. Причем пенсии возрастут не только вследствие запланированной индексации, но и за счет увеличения доплат и перерасчета пенсий отдельным категориям граждан.





Ежегодная индексация

В рамках индексации уже с 1 марта пенсии повысят украинцам, которые вышли на пенсию до 2019 года. К «чистой» пенсионной ставке они получат еще плюс 14%. Такой размер надбавки соответствует показателю роста средней заработной платы за прошлый год.

Пенсии проиндексируют 5,9 миллионам пожилых украинцев. Средний размер доплаты составит 500 грн. Что касается лиц, не попадающих под индексацию, то они получат лишь 135 грн к актуальной пенсии.

Пересчет пенсий военным и чернобыльцам

Военным пенсионерам, которых в Украине насчитывается более 524 тысяч, пенсию также увеличат с 1 марта. Повышение будет составлять 14% от пенсионной ставки, то есть в среднем 700 грн.

На те же 14% возрастут и пенсионные выплаты чернобыльцам, имеющим инвалидность. Согласно данным Министерства соцполитики, для пострадавших от аварии на ЧАЭС пенсии возрастут:

инвалиды I группы – на 840 грн;

инвалиды II группы – на 672 грн;

инвалиды III группы – на 518 грн;

дети-инвалиды – на 518 грн.

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС ждет доплата:

инвалиды I группы – 2265 грн;

инвалиды II группы – 1812 грн;

инвалиды III группы – 1359 грн.

Доплата к минимальной пенсии

Такой вид доплаты получат следующие категории пенсионеров:

граждане с инвалидностью I группы и пенсионеры в возрасте 60-65 лет, выполнившие требования по страховому стажу – 100 грн (до 2300 грн);

пенсионеры, не имеющие полного страхового стажа, инвалиды и лица, не получившие права на пенсию – 166 грн (до 2100 грн).

Доплаты по возрасту

С 1 марта текущего года возрастут суммы компенсационных доплат. В частности, пенсионеры в возрасте 75-80 лет будут ежемесячно получать дополнительные 456 грн вместо 400 грн. А для украинцев старше 80 лет возрастная доплата возрастет с 500 до 570 грн.

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