Не відреагував на червоні цифри в Приват24: Приват заблокував клієнту доступ до грошей

В Україні банки зобов’язані заморожувати рахунки боржників на вимогу судових виконавців. Клієнт ПриватБанку відчув це на власному досвіді через непогашену заборгованість перед “Полтавагазом”, висловивши розчарування діями банку.

На форумі Мінфіну він зазначив, що його рахунки, в тому числі ті, на які надходили військові та соціальні виплати, були заблоковані 30 жовтня 2023 року за рішенням суду, ініційованим “Полтавагазом”. Клієнт був особливо ображений, оскільки стверджував, що не має жодного договору з “Полтавагазом” і заперечував отримання їхніх послуг.

Однак законність ситуації очевидна: користування газом передбачає обов’язок сплачувати за його постачання, незалежно від наявності формального договору. За позовом “Полтавагазу” було винесено судове рішення про стягнення заборгованості, що дозволило звернутися до виконавчої служби з вимогою заблокувати рахунок.

ПриватБанк, як і всі українські банки, зобов’язаний виконувати розпорядження судових виконавців про заморожування рахунків. Це стандартна процедура для всіх українських фінансових установ.

Клієнт також висловив занепокоєння відсутністю прозорості в цьому процесі. Він стверджував, що дізнався про постанову суду, відкриття виконавчого провадження та блокування рахунку випадково, усвідомивши ситуацію лише після того, як його кошти стали недоступними. Цей випадок підкреслює, в якому небезпечному становищі можуть опинитися боржники, коли судовий процес щодо стягнення боргу може розпочатися несподівано.