На українських заправках можна буде розраховуватись не лише гривнями

Binance Pay — це сервіс криптобіржі Binance, що дозволяє розраховуватись криптою у магазинах, а тепер і на заправках WOG. Сервіс автоматично конвертує токени у фіати та робить розрахунок за актуальним курсом.

Раніше, у серпні 2022 року стало відомо, що близько 50 компаній планують приєднатися до системи Binance Pay. Першою компанією, яка приєдналася до сервісу став туристичний агрегатор Travala.com. Після цього активно почали долучатися й інші. Тому найближчим часом слід чекати нових новин про розширення можливостей цього унікального сервісу.

Наприклад, у березні криптобіржа інтегрувала у свою систему мережу супермаркетів Varus. На спеціальних касах українці можуть розраховуватись за будь-які товари віртуальними грішми. Це зручно, легко та вигідно для тих, хто працює у сфері крипти. Україна стає сучасною державою, у якій доступні всі можливі види оплати товарів та послуг.

Binance — це одна з найбільших криптобірж міжнародного рівня. До неї щоденно приєднуються нові компанії. Відтепер криптовалюта — це повноцінна альтернатива реальним грошам: гривням, доларам, євро. WOG вже повідомили офіційно, що через Binance Pay у їх мережі заправок можна оплачувати:

паливо;

мастила;

продукти у магазинах, що є на заправках.

Для цього необхідно стати клієнтом сервісу Binance Pay, мати криптогаманець та токени на ньому. Оплату можна здійснювати через мобільний додаток PRIDE. Через цей застосунок необхідно обрати вид палива, товари у магазині, спосіб оплати Binance Pay та підтвердити проведення транзакції. Розрахуватись можна різними видами крипти (понад 40 видів).

Завантажити додаток можна безплатно в App Store, Play market. Інтеграція із мережею WOG — це абсолютно новий виток у розвитку крипти.