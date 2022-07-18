У серпні двом знакам зодіаку буде непереливки: кому чекати біди

Серпень 2022-го для представників деяких знаків зодіаку стане вкрай невданим. Увесь місяць їх переслідуватимуть проблеми. Найбільше негараздів астрологи пророкують Близнюкам і Терезам. Останній місяць літа принесе їм конфлікти на роботі та серйозні фінансові проблеми.





Близнюки

Народжені під цим сузір’ям у серпні ризикують бути обдуреними. Причому ввести їх в оману спробують найближчі люди, яким Близнюки по-справжньому довіряють. Представники знаку навіть можеть стати жертвами маніпуляцій. Тож астрологи радять їм дуже уважно ставитися до оточуючих, особливо це стосується колег. Інакше їм загрожує втратита значної суми грошей, а дехто навіть влізе у борги.

Також Близнюкам варто слідкувати за висловлюваннями. Їхні різкі зауваження можуть образити друзів та рідних, внаслідок чого виникне затяжний конфлікт. А сварка з другою половинкою й узагалі може закінчитися розривом. Представникам знаку пора врешті навчитися йти на компроміси, щоб не втратити найважливіше у своєму житті.

Терези

У серпні Терези ризикують прийняти невдале рішення, яке кине тінь на все їхнє подальше життя. Воно може спровокувати цілу низку негараздів і призвести до справжнісінької фінансової кризи. Астрологи попереджають представників знаку – не час показувати свої емоції, особливо в оточенні колег. Адже цього місяця будь-який імпульсивний крок здатен поставити хрест на їхній кар’єрі.

В останні дні місяця Терези відчують сильну потребу в грошах. Це буде пов’язано із неочікуваною подією, що переверне все їхнє життя. В пошуках грошей уродженці знаку звернуться до друзів, а дехто навіть вирішить взяти кредит. Та астрологи радять не спішити із позичками, адже віддати борги буде вкрай складно. В загальному ж Терезам давно пора переглянути свій бюджет та почати економити гроші. Фінансова “подушка безпеки” нікому не завадить, тим більше імпульсивним, а часом навіть дещо марнотратним Терезам.