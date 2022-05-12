Названа группа украинцев, которой гарантированно спишут все долги за коммуналку

В Украине во время войны разрешили гражданам не платить за коммунальные услуги, если у них нет такой возможности. При этом должникам не будут начисляться пеня и штрафы. Погасить долги по коммуналке украинцев попросят уже после окончания войны. Но платить по счетам придется не всем.





Требовать оплату за коммунальные услуги не будут только у одной категории украинцев. Речь идет о гражданах, которые в результате военных действий потеряли свое жилье. Если квартира или дом была разрушена, или же он получил непоправимые повреждения, все долги владельцу спишут.

Остальные украинцы, чьи дома остались целыми и невредимыми, за коммуналку придется заплатить. Сделать это можно будет в течение трех месяцев после отмены военного положения в Украине.

Стоит отметить, что согласование вопросов оплаты долгов за коммуналку, накопленных во время войны, будет происходить уже после победы. Сейчас в Украине еще нет реестра с данными о поврежденном жилье, так что оплата за услуги ЖКХ начисляется всем бытовым потребителям автоматически. Но как только такой реестр появится, всем потерявшим свой дом украинцам долги обязательно спишут.

Перерасчету после войны будут подлежать и долги граждан, покинувших свое жилье и перебравшиеся в другие, более безопасные регионы. Поскольку сейчас они не могут подавать данные по счетчикам, оплату им начисляют в соответствии с социальными нормативами потребления. Но когда переселенцы вернутся домой и пошлют показатели соответствующим коммунальным службам, суммы в платежках им вычислят заново.

Напомним, что на Харьковщине, потерпевшей едва ли не самые большие разрушения за время войны, местным жителям уже прекратили начислять оплату за коммуналку. Харьковчанам также оспорили долги, накопленные с 24 февраля. Все связанные со списанием долгов расходы власти покроют из городского бюджета.