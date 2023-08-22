Українців налякали новим курсом долара до кінця року

До кінця 2023 року гривня може знецінитися на 3-7%. Прогнозований готівковий курс може сягнути 39 грн/$, йдеться у статті “Економічної правди”.

Ключові тези:

“До кінця року ми очікуємо безготівковий курс на рівні 39,1 гривні, що означає девальвацію гривні до долара на 7%”, – зазначив Сергій Колодій, начальник управління макроекономічного аналізу Райффайзен Банку.

У Dragon Capital, навпаки, прогнозують девальвацію національної валюти в межах 3-5%. Експерти стверджують, що міжнародна підтримка та золотовалютні резерви не сигналізують про значне падіння гривні в осяжному майбутньому.

Однак, якщо розрив між офіційним та готівковим курсом збільшиться, Національний банк може відкласти свої плани з лібералізації та запровадити додаткові заходи контролю на валютному ринку.

Варто зазначити, що за останній тиждень вартість готівкового долара в обмінниках зросла приблизно на 70 копійок. Станом на сьогодні, 22 серпня, середній обмінний курс коливається на рівні 38,5 грн/$. Ще в липні курс встановився на позначці 37 грн/$.