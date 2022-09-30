Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 30 сентября, растущая Луна из Скорпиона переходит в Стрельца. Этот день подойдет для судебных разбирательств и решения споров, но в пятницу не стоит начинать что-то в области созидания.

♈ Овен

Вы хотите, чтобы все произошло на ваших условиях. Прямо здесь и прямо сейчас. Но так не бывает. Ваше нетерпение является самым большим препятствием на вашем пути к цели. Вас не наказывают ожиданием, а просто дают больше времени подготовиться к чему-то новому.

Космический совет: управляйте своими ожиданиями.

♉ Телец

Действия говорят громче слов. Несмотря на открытые и честные разговоры, которые были до этого, вам дают понять об истинной мотивации вашего партнера. Хорошо, что у вас есть возможность решить, сколько вы хотите инвестировать в отношения.

Космический совет: вам нужно получать больше, но достойны ли вы этого?

♊ Близнецы

У вас были свои взлеты и падения. У вас была своя доля принятия для поддержания гармонии. Вам также приходилось идти на компромиссы, которые не всегда казались вам естественными. Но вы находитесь в той точке вашего пути, когда вы глубоко понимаете друг друга и полностью уважаете выбор друзей и близких.

Космический совет: проявите уважение к своим близким.

♋ Рак

Тень и свет находят способ сосуществовать в вашей душе. Отвергая одну из сторон своей души, вы отвергаете человеческий опыт во всем его многообразии. Освободите место для печали и тоски, гнева и обиды. Вам станет гораздо легче, если вы перестанете прятать свои чувства.

Космический совет: освободите место для грусти и меланхолии.

♌ Лев

Все поправимо, особенно когда вы знаете друг друга так долго. Вместо того чтобы погружаться в разочарование и жалость к себе, говорите о проблемах. Поговорите со своей второй половинкой о том, что вас тяготит. Только так можно найти мирное решение. Однако вам нужно помнить, что каждый разговор — это улица с двусторонним движением. Вам может не понравиться то, что вы услышите.

Космический совет: вы найдете мирное решение.

♍ Дева

Все, что вам нужно сделать, это открыть глаза и осознать, что вы являетесь частью Вселенной. Хотите ли вы того или нет. У вас наступило идеальное время, чтобы заняться творчеством или магией. Обратите внимание на знаки и совпадения.

Космический совет: пришло время вступить в творческое сотрудничество.

♎ Весы

Двигайтесь вперед с внутренним пониманием того, что ваша мечта уже сбылась. В любой момент вы вот-вот проснетесь в новой жизни. Выбор, который вы делаете, и действия, которые вы предпринимаете, так же важны, как и мечты.

Космический совет: то, что вы ищете, ищет и вас.

♏ Скорпион

В откровенности есть своя красота. В самопознании более глубоких слоев себя и других есть магия. Почувствуйте волшебство этого момента. Чтобы понять язык любви с вашим партнером, не нужно торопиться Всему свое время.

Космический совет: изучите язык любви.

♐ Стрелец

Обратите внимание на то, что делает вас уникальным. Это время полной реализации даров, данных вам при рождении. Да, вы столкнетесь с преградами, но итог превзойдет все ваши ожидания. Возможно, самокритика заставит вас крепко сомневаться в правильности пути, но сеанс терапии и отдыха поможет вам с этим справиться.

Космический совет: пришло время полностью реализовать свои таланты.

♑ Козерог

Вы сильно устали и существует лишь одно место, которое работает для вас как зарядная станция. Там вы можете быть настоящим и вести себя так, как вам вздумается. Более того, в этот день вас может накрыть внезапная влюбленность.

Космический совет: проводите больше времени дома.

♒ Водолей

Вы дуете на воду, перестраховываетесь, а большинство встреч не перерастает ни во что больше, чем первое и последнее свидание. Неужели вы не хотите чувствовать заботу и ласку? Одумайтесь и прекратите бояться раскрыться. Хотя бы сделайте первый шаг к этому.

Космический совет: вы заслуживаете того, чтобы вас любили.

♊ Рыбы

Причин более, чем достаточно, чтобы это наконец-то могло произойти. Вы пережили невероятно сильные эмоциональные качели, прежде чем дошли до этого дня. Позвольте себе насладиться результатом своего труда и получите большой приз, не исключено, что и в финансовом эквиваленте.

Космический совет: вы получите большое вознаграждение.