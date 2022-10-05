В Україні стрімко дорожчає м’ясо: в яку ціну курятина та свинина сьогодні

В Україні набирає обертів тенденція до здорожчання м’яса. Лише за останній місяць свинина грудинка додала в ціні майже 14 грн і тепер коштує в середньому 168,7 грн/кг. Здорожчали й курячі стегна. Станом на 2 жовтня їх вартість становила 101,95 грн/кг, хоча ще у вересні куряче стегно коштувало 99,71 грн/кг.

Про це стало відомо з повідомлення Мінфіну. Відомство оприлюднило ціни на м’ясо у найбільших супермаркетах України. Зокрема свиняча грудинка станом на початок жовтня коштує:

Метро – 169,9 грн/кг;

Novus – 154 грн/кг;

Ашан – 175,95 грн/кг;

Мегамаркет – 175 грн/кг.

Лопатка свиняча з вересня подорожчала на 15,6 грн і тепер коштує в середньому 168,15 грн/кг. В супермаркетах цей вид м’яса можна придбати за ціною:

Ашан – 169,95 грн/кг;

Novus – 169 грн/кг;

Метро – 167,9 грн/кг;

Varus – 159,9 грн/кг;

Мегамаркет – 174 грн/кг.

Свинячий ошийок за останній місяць додав у ціні 11,9 грн до 218,35 грн за кілограм. У супермаркетах його можна придбати за:

Ашан – 222,95 грн/кг;

Novus – 234 грн/кг;

Метро – 199,9 грн/кг;

Varus – 209,9 грн/кг;

Мегамаркет – 225 грн/кг.

Свиняча підчеревина подорожчала в середньому на 12,5 грн. Станом на 2 жовтня її ціна складала 171,3 грн за кілограм. У супермаркетах ціни такі:

Novus – 174 грн/кг;

Мегамаркет – 175 грн/кг;

Varus – 164,9 грн/кг.

Свинячі ребра додали в ціні аж 14,6 грн і тепер коштують 172,7 грн/кг. В українських супермаркетах за ребра свинячі просять:

Ашан – 162,95 грн/кг;

Novus – 174 грн/кг;

Мегамаркет – 178 грн/кг;

Varus – 175,9 грн/кг.

У порівнянні зі свининою, ціни на курятину не надто змінилися. Наприклад курячі стегна в супермаркетах подорожчали в середньому на 2,24 грн до 101,95 грн за кілограм. В супермаркетах вони коштують:

Novus – 107 грн/кг;

Varus – 96,9 грн/кг.

Вартість філе також дещо зросла. Різниця між вересневими і жовтневими цінниками складає близько 1,62 грн. Сьогодні філе коштує близько 133 грн/кг. У супермаркетах ціни такі:

Varus – 127,9 грн/кг;

Ашан – 134,9 грн/кг;

Novus – 144 грн/кг.