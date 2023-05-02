Не подали декларацию до 1 мая – готовьтесь платить штраф: сколько «сдерет» налоговая

Украинцы каждый год до 1 мая обязаны подавать в налоговую декларации о своих доходах за прошлый год и платить налоги. Правда, такое правило касается не всех граждан, а только тех, кто имеет дополнительные источники дохода. Если же они не успели своевременно исполнить свой долг перед государством, могут получить крупный штраф. Сколько придется заплатить?

Минимальный штраф для тех, кто не заполнил декларацию на свои доходы составляет 340 грн. Но такая сумма штрафа назначается только за первое нарушение. Если же украинец уже вторично опаздывает с подачей декларации или вовсе ее не подает, ему придется заплатить 1020 грн, то есть втрое больше.

За неуплату налога или недоплату определенной суммы, назначается отдельный штраф:

10% от определенной суммы налога или недоплаченной суммы;

25% от суммы налога или размера недоплаты, если нарушение было совершено умышленно и это можно доказать.

Если же в срок 1095 дней орган Государственной налоговой службы повторно определит сумму налога на доходы гражданина, ему придется заплатить штраф в размере 50% от этой суммы.

Кстати, за нарушение налогового законодательства украинцам могут назначать и административные штрафы. Такое наказание применяют в случае неподачи, подачи с опозданием или с намеренно измененными данными права на имущественное положение и доходы. Гражданина могут просто предупредить или назначить штраф:

от 51 до 136 грн – за первое нарушение;

от 85 до 136 грн – в случае повторного несоблюдения правил.

Стоит отметить, что пока в Украине действует военное положение, вышеупомянутые штрафы не применяются. В частности, если гражданин находился в зоне боевых действий, на оккупированной территории или по другим причинам не мог подать декларацию, он может сделать это в течение полугода с момента возобновления такой возможности.