Українка поділилась смачною стравою, яку заборонили в Ізраїлі

Наша співгромадянка, яка переїхала з Ізраїлю після початку атаки ХАМАС, поділилася чудовим грузинським рецептом кучмачі – страви, яку вона не могла приготувати в Ізраїлі через місцевий звичай не їсти курячі серця. Цей особливий рецепт, за її словами, походить від сусідки з Кутаїсі, Грузія.
Кучмачі – це пікантна страва з курячих потрухів, унікальний смак якої досягається завдяки ретельному тушкуванню, додаванню соусу та спецій.
Інгредієнти:
- Печінка куряча: 200 г
- Курячі шлунки: 200 г
- Курячі серця: 200 г
- Цибуля: 1
- Вершкове масло 20 g
- Вода: 200 мл
- Часник: 2 зубчики
- Рослинна олія: 3 ст.л.
- Суха аджика: 1 ст.л.
- Хмелі-сунелі: 1/2 ст.л.
- Коріандр 1 ч.л.
- Гранатовий соус Наршараб: 30 мл
- Кінза, кріп, петрушка: за смаком
- Лавровий лист: за смаком
- Сіль: за смаком
- Зерна граната: для прикраси
Приготування:
- Обсмажте цибулю та подрібнений часник на суміші вершкового масла та рослинної олії.
- Додайте промиті потрухи в ту ж сковороду і готуйте, поки вони не стануть сіруватого відтінку.
- Додайте всі спеції, воду та соус “Наршараб”.
- Накриваємо кришкою і тушкуємо 20-30 хвилин.
- Подавати прикрасивши свіжою рубаною зеленню та зернами граната, що покращить зовнішній вигляд та смак страви.
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