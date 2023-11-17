Українка поділилась смачною стравою, яку заборонили в Ізраїлі

Наша співгромадянка, яка переїхала з Ізраїлю після початку атаки ХАМАС, поділилася чудовим грузинським рецептом кучмачі – страви, яку вона не могла приготувати в Ізраїлі через місцевий звичай не їсти курячі серця. Цей особливий рецепт, за її словами, походить від сусідки з Кутаїсі, Грузія.

Кучмачі – це пікантна страва з курячих потрухів, унікальний смак якої досягається завдяки ретельному тушкуванню, додаванню соусу та спецій.

Інгредієнти:

Печінка куряча: 200 г

Курячі шлунки: 200 г

Курячі серця: 200 г

Цибуля: 1

Вершкове масло 20 g

Вода: 200 мл

Часник: 2 зубчики

Рослинна олія: 3 ст.л.

Суха аджика: 1 ст.л.

Хмелі-сунелі: 1/2 ст.л.

Коріандр 1 ч.л.

Гранатовий соус Наршараб: 30 мл

Кінза, кріп, петрушка: за смаком

Лавровий лист: за смаком

Сіль: за смаком

Зерна граната: для прикраси

Приготування:

Обсмажте цибулю та подрібнений часник на суміші вершкового масла та рослинної олії. Додайте промиті потрухи в ту ж сковороду і готуйте, поки вони не стануть сіруватого відтінку. Додайте всі спеції, воду та соус “Наршараб”. Накриваємо кришкою і тушкуємо 20-30 хвилин. Подавати прикрасивши свіжою рубаною зеленню та зернами граната, що покращить зовнішній вигляд та смак страви.