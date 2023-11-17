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Українка поділилась смачною стравою, яку заборонили в Ізраїлі

17.11.2023
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Куумачі

Наша співгромадянка, яка переїхала з Ізраїлю після початку атаки ХАМАС, поділилася чудовим грузинським рецептом кучмачі – страви, яку вона не могла приготувати в Ізраїлі через місцевий звичай не їсти курячі серця. Цей особливий рецепт, за її словами, походить від сусідки з Кутаїсі, Грузія.

Кучмачі – це пікантна страва з курячих потрухів, унікальний смак якої досягається завдяки ретельному тушкуванню, додаванню соусу та спецій.

Інгредієнти:

  • Печінка куряча: 200 г
  • Курячі шлунки: 200 г
  • Курячі серця: 200 г
  • Цибуля: 1
  • Вершкове масло 20 g
  • Вода: 200 мл
  • Часник: 2 зубчики
  • Рослинна олія: 3 ст.л.
  • Суха аджика: 1 ст.л.
  • Хмелі-сунелі: 1/2 ст.л.
  • Коріандр 1 ч.л.
  • Гранатовий соус Наршараб: 30 мл
  • Кінза, кріп, петрушка: за смаком
  • Лавровий лист: за смаком
  • Сіль: за смаком
  • Зерна граната: для прикраси
Кучмачі

Приготування:

  1. Обсмажте цибулю та подрібнений часник на суміші вершкового масла та рослинної олії.
  2. Додайте промиті потрухи в ту ж сковороду і готуйте, поки вони не стануть сіруватого відтінку.
  3. Додайте всі спеції, воду та соус “Наршараб”.
  4. Накриваємо кришкою і тушкуємо 20-30 хвилин.
  5. Подавати прикрасивши свіжою рубаною зеленню та зернами граната, що покращить зовнішній вигляд та смак страви.

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17.11.2023
1 хвилина на прочитання
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