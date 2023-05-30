У офісі Президента прокоментували атаку дронів на Москву

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк написав у своєму Twitter, що країна не має прямого відношення до атак безпілотників на Москву.

“До атак відношення прямого, звичайно ж, не маємо”, – сказав він.

За різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.

Повідомлення про атаку дронів рано вранці у вівторок надійшли на тлі масованих обстрілів Києва, що тривають третій день. До Москви дрони долітали щонайменше один раз – вони атакували Кремль на початку травня.