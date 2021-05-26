Даже за средние авто: украинцев заставят платить почти $ 1000 налога

Власть снова задумала «приятные» нововведения для украинцев, работая над законопроектом, который приравняет машины стоимостью 1200000 грн и выше к «роскоши». Если закон будет принят, то за такие авто придется заплатить 25000 налога.





Подробности законопроекта

На данный момент законопроект, который уже окрестили «антиахметовским», рассматривается членами Рады. Суть проста – все владельцы автомобилей, средняя стоимость которых превышает 1,2 миллиона гривен, обязаны будут уплатить в бюджет страны 25 000 гривен в качестве «налога на роскошь». Ранее этот закон и так действовал, но определяющая цифра была куда больше – налоги платить приходилось за авто с ценой в 2,25 миллиона гривен.

Причины введения законопроекта

Главным инициатором этого проекта стал президент Украины Владимир Зеленский. Именно он, когда пришел к власти, поднял минимальные зарплаты в стране до 6 тыс. грн с 4173. Так как курс «налога на роскошь» был привязан к инфляции, то и его размер повысился до 2250000 грн. Однако через некоторое время финансисты заметили, что эти рыночные колебания сильно снизили поступления от налогов на авто в бюджет, а именно:

2019 году в бюджет поступило 276 млн грн;

в 2020 году сборы составили 202 800 000 грн.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, представители налоговых органов выяснили, что причиной недобора стали цены на товары, которые выросли всего на 10%. Это и привело к появлению законопроекта, в котором предлагается уменьшить крайнюю цифру налога до 200 минимальных зарплат (1200000 грн) вместо 375 минимальных зарплат (2250000 грн).