На заході України катастрофічна проблема з житлом: де ще можна поселитись

Західна Україна, що з перших днів війни тисячами приймає біженців, тріщить по швам. Селити людей вже практично нікуди. Все, що можуть запропонувати рієлтори приїзжим зі сходу та центральних регіонів країни – це житло у селах із мінімальними зручностями. Решті переселенців доводиться ночувати у школах та спортзалах.





Закарпаття

Закарпаття є одним із найпопулярніших регіонів, який обирають українці щоб перечекати війну. З початку війни до Ужгорода приїхало вже близько півмільйона переселенців. Щоправда дехто з них залишається лише на кілька днів, а далі прямує до кордону. Однак багато й таких, що шукають житло на місяць і більше.

Місцеві рієлтори стверджують: квартир вже немає. Залишилися лише варіанти у сільській місцевості. Загалом житло на 3-5 чоловік можна зняти за 7-15 тис грн в місяць залежно від умов.

Є на Закарпатті й варіанти безкоштовного розміщення у хостелах, школах, гуртожитках. А деякі люди беруть переселенців до себе додому, не беручи грошей навіть за їжу .

Львів

У Львові, де і раніше спостерігався дефіцит кватир під оренду, усі варіанти розібрали ще у перші дні війни. Рієлтори розповідають, що перестали брати відсоток за свою роботу, й навіть селять людей безкоштовно у себе вдома.

Проте деякі власники квартир, не зважаючи на скрутне становище переселенців, все ж вдаються до мародерства та завищують ціни. За словами експертів, знайти у Львові квартиру за 25 тис грн в місяць зараз буде за щастя.

Чернівці

Невеличке місто з 250 тисячами мешканців за останні два тижні вже прийняло близько 50 тис переселенців. Ціни на однокімнатні квартири тут коливаються в межах 3,5-11 тис грн. Та знайти квартиру у Чернівцяз зараз вже майже нереально. А будинок з усіма умовами вартуватиме від 1,5 тис дол.

Останніми днямт приїзжим пропонують переважно варіанти в області. Якщо ж у людей немає коштів на оренду, у селах Чернівецької області чимало шкіл, дитячих садочків, будинків культури переобладнаних під потреби біженців.

Волинь

Наприкінці лютого у Луцьку користувалися попитом однокімнатні квартири на 2-3 чоловік. Та зараз людям доводиться ущільнюватися, а житло залишилося переважно в області із мінімальними зручностями.

Щоправда приїзжі з Харкова, Києва чи Маріуполя, за словами місцевих, житлом взагалі не перебирають. Люди, що просиділи по кілька днів у підвалах під постійними обстрілами, бажають лише даху над головою, теплого ліжка і спокою. Тож із радістю поселяються у громадських закладах, торгових центрах чи спортивних залах.

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