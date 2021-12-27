На кого чекає несподіванка, а кому краще мовчати: гороскоп на понеділок, 27 грудня

Будьте обережні сьогодні – нашим енергетичним оболонкам складно успішно справлятися з потужним енергетичним полем 23-ї Місячної доби. Цей день складний і навіть небезпечний – він пов’язаний із насильством, руйнуванням старого та корінними реформами у всьому, і саме з нього починається остання фаза Місяця. У цей період треба віддавати перевагу завершенню старих справ та почекати з оновленнями.





Гороскоп на 27 грудня для Овнів

У цю Місячну добу на Вас чекає букет з несподіваних подій та їх наслідків, не поспішайте робити остаточні висновки.

Гороскоп на 27 грудня для Тельців

Астрологи радять розвантажити цей святковий понеділок від важливих планів, і все, що відбувається, сприймати спокійно та гідно.

Гороскоп на 27 грудня для Близнюків

Будьте небагатослівними у цей день – чим більше Ви кажете, тим вищим стає напруження пристрастей.

Гороскоп на 27 грудня для Раків

Весь поточний період, до Нового року, не підходить для оновлення, але не приділяти увагу поточним справам теж не треба.

Гороскоп на 27 грудня для Левів

Цей день вирізняється високим енергетичним зарядом. Він до краю наповнений активністю, а також агресією – стримуйтесь.

Гороскоп на 27 грудня для Дів

Сьогодні Вам краще уникати місць великого скупчення людей – приділіть час собі та своїм близьким.

Гороскоп на 27 грудня для Терезів

Місяць сьогодні знаходиться у Вашому знаку, і це допоможе Вам діяти більш обдумано та спокійно.

Гороскоп на 27 грудня для Скорпіонів

Не сидіть склавши руки, і не давайте собі засмучуватися – займіться прибиранням і ремонтом.

Гороскоп на 27 грудня для Стрільців

Сьогодні Вам усвідомлено та спокійно варто переходити від стану підвищеної активності до пасивності.

Гороскоп на 27 грудня для Козерогів

Цей понеділок “пощадить” Вас, якщо Ви будете весь день усміхатися і радіти звичайним дрібницям.

Гороскоп на 27 грудня для Водоліїв

Чим менше ініціатив Ви сьогодні проявите, тим вдаліше та спокійніше для Вас пройде цей день.

Гороскоп на 27 грудня для риб

Вам треба починати економити сили, а для цього необхідно виявляти стриманість та розумність.