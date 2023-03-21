Українці можуть підзаробити на продажі незвичайних банкнот: які гривні коштують найдорожче

Українці можуть заробити чималу суму продаючи звичайні гривневі банкноти. Причому вони не обов’язково мають бути старовинними чи бракованими. Колекціонери готові платити тисячі гривень лише за незвичайний серійний номер банкноти.

На популярному онлайн-аукціоні Violity можна знайти чимало оголошень про продаж таких грошових знаків. Зокрема в одному з них пропонують придбати одразу десять банкнот із номерами від ЕД 1666660 до ЕД 1666669. За увесь набір продавець встановив ціну у 30 тис. грн. В оголошенні він розповів, що:

банкноти у відмінному стані;

не мають жодного дефекта;

не підлягали реставрації.

Також на інтернет-ресурсі продають банкноту номіналом 1 гривня, випущену у 2014 році. Вона має унікальний номер УУ 1111111. Саме через це власник запросив за банкноту приголомшливу ціну у 10 тис. грн. У оголошенні сказано:

банкнота не має дефектів;

реставрації не підлягала.

Ще одну банкноту, цього разу номіналом 500 грн, продають аж за 25 тис. грн. Вона має номер ХВ 6666666. У оголошенні власник зазначив:

банкнота в ідеальному стані;

дефектів не має;

не реставрувалася.

Проте на фото банкнота виглядає зовсім не «ідеально». На ній можна помітити сліди згину. Тож вочевидь ці 500 грн протягом певного часу були в обігу.

Є на сайті онлайн-аукціону оголошення, в якому за 1 грн просять аж 20 тис. грн. Справа знову ж таки в її номері – ЗН 0000001. Банкноти із так званими «низькими» серійними номерами колекціонери дуже цінують і готові платити за них величезні суми. Продавець також зазначив, що:

стан банкноти – ідеальний;

вона запаяна в оргскло.

Окрім банкнот із цікавими номерами, цінуються також грошові знаки, що мають певні дефекти. Зокрема доволі дорого коштують банкноти, у яких зворотна сторона повернута на 180 градусів по відношенню до лицьової. Також «популярним» браком є недостатньо чіткий друк, наприклад коли на банкноті видно лише її номінал та орнамент.