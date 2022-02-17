Долар та євро не врятують: українцям порадили, куди вкласти гроші в складній ситуації

Якщо ви досі не розглядали золото в якості інвестиції, пора переглянути свої пріоритети. Адже за очікуваннями експертів цінний метал до кінця року подорожчає майже на 20%. Тож в умовах нестабільності валютного ринку варто подбати про так звану «подушку безпеки».





Як стверджують аналітики однієї з найбільших інвестиційних компаній США Goldman Sachs, до кінця 2022 року унція золота вартуватиме щонайменше 2150 дол. Причина такого стрімкого здорожчання цінного металу – інфляція в США, що досягла пікових значень за останні 30 років. Тож придбати кілька злитків золота точно буде не зайвим.

Та як стверджує аналітик компанії Roboforex Андрій Гойлов, золото – це не валюта. Його не можна розглядати як короткочасну інвестицію. Золото купують на десятки років, та зберігають переважно у якості резерву «на чорний день». Саме тому частка цінного металу в інвестиційному портфелі повинна складати не більше 5%.

Минулого року золото не користувалося популярністю серед інвесторів. Під кінець року воно навіть впало в ціні на 3,5%. Початок 2022 року також можна схарактеризувати падінням вартості цінного металу. Та лютневе поглиблення інфляції у США спровокувало зростання популярності золота серед інвесторів, й відповідно стрибок його ціни.

Наразі курс золота у Національному банку України складає 51057 грн за 1 унцію (31 г). Проте до кінця 2022-го його вартість збільшиться приблизно на 17%. Придбати жовтий метал можна у банку. Мінімальна вага злитку складає 1 грам. Тож кожен зможе обрати для себе шматок металу, що за ціною відповідає запланованим інвестиціям.

Андрій Гойлов також зазначив, що в разі потреби продати злиток золота можна в будь-якому банку. Якщо ж банківські установи раптом вирішать припинити викуп золота в односторонньому порядку, власник злитку може звернутися й до небанківської установи. Адже під час економічних потрясінь у країні приватники залюбки придбають цінний метал у будь-якій кількості.

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