Все по-новому: як зміняться пенсії українців після нового перерахунку

Незабаром щомісячні виплати для українських пенсіонерів вкотре зростуть. Відбудеться перерахунок у зв’язку із запланованим збільшенням мінімальної заробітної плати громадян. То наскільки ж зростуть доходи українських пенсіонерів?





За бюджетною резолюцією, яку опублікував Кабінет міністрів України, у 2022 році мінімальна зарплатня громадянина становитиме 6 900 грн. А отже зросте й гарантована пенсійна ставка, яка повинна за законом складати не менше 40% від мінімалки.

Таким чином до 2022 року пенсія зросте на 360 грн, та складатиме 2 760 грн, замість 2 400. Нагадаємо, що та таку пенсійну ставку зможуть розраховувати громадяни, що досягли 65-річного віку, та відпрацювали норму за стажем. Наразі достатнім стажем вважається 30 років – для жінок, та 35 років – для чоловіків.

Також українські пенсіонери зможуть отримати ще більший зиск із трудового стажу, відпрацьованого понаднормово. За кожен рік офіційної праці, що перевищує 30 років – для жінок, та 35 років – для чоловіків, пенсіонер отримуватиме щомісячну доплату в обсязі 18,5 грн. Така опція існувала й раніше. Однак до 1 липня 2021 року доплата за кожен рік понадстажу складала всього 17,7 грн.

Більше того, доплату за додатково відпрацьовані роки в уряді збираються підвищити вдруге ще в поточному році. Отож із грудня доплата за рік стажу складатиме 19,3 грн. Здавалось би сума ця незначна. Однак у випадку 10 й більше років, відпрацьованих понад норму стажу, доплата складатиме понад 200 грн щомісячно. В Україні ж пенсіонерів, що працювали до глибокої старості чимало, особливо серед вчителів та лікарів.

Позатим, підвищення виплат із 1 липня вже торкнулося мінімальної та максимальної пенсій. Хоча підвищення для цих двох категорій населення відрізняються аж вдесятеро. Мінімальна пенсійна ставка збільшилася в поточному місяці на 85 грн, й становить тепер 1854 грн. А максимальна пенсія зросла із 17 690 аж до 18 540 грн. Крок зростання таким чином склав 850 грн.