95-й не “VIP”: де українцям заливали неякісне пальне
Українці на АЗС у різних регіонах країни можуть стикатися з проблемою неякісного пального, зокрема бензину. Так, у Києві виявили одну із заправок, яка функціонувала без необхідних ліцензій на зберігання та реалізацію пального.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). За результатами обшуку на цій АЗС правоохоронці вилучили:
- понад 7,3 тис. літрів бензину;
- 3,2 тис. літрів дизельного пального;
- 5 паливороздавальних комплексів;
- грошові кошти, отримані від незаконної діяльності;
- фінансово-господарські документи;
- комп’ютерну техніку;
- чорнові нотатки.
“Попередня вартість конфіскованих паливно-мастильних матеріалів сягає майже 500 тисяч гривень. Наразі встановлюються особи та компанії, причетні до цієї протиправної діяльності”, – зазначили у відомстві.
Тим часом у Чернівецькій області, за даними БЕБ, із січня по листопад 2024 року менеджер однієї з місцевих заправок щомісяця закуповував приблизно 5 тонн неякісного пального у нелегальних виробників. Згодом він продавав його під виглядом бензину таких марок:
- А-92;
- А-95;
- А-95VIP.
“Під час обшуку на території цієї АЗС детективи вилучили близько 11 тисяч літрів незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Експертиза підтвердила, що вилучений бензин не відповідає стандартам ДСТУ. Суд визнав мешканця Буковини винним за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, призначивши йому штраф із конфіскацією та знищенням нелегального пального”, – повідомили у БЕБ.
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