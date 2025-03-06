95-й не “VIP”: де українцям заливали неякісне пальне

Українці на АЗС у різних регіонах країни можуть стикатися з проблемою неякісного пального, зокрема бензину. Так, у Києві виявили одну із заправок, яка функціонувала без необхідних ліцензій на зберігання та реалізацію пального.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). За результатами обшуку на цій АЗС правоохоронці вилучили:

понад 7,3 тис. літрів бензину;

3,2 тис. літрів дизельного пального;

5 паливороздавальних комплексів;

грошові кошти, отримані від незаконної діяльності;

фінансово-господарські документи;

комп’ютерну техніку;

чорнові нотатки.

“Попередня вартість конфіскованих паливно-мастильних матеріалів сягає майже 500 тисяч гривень. Наразі встановлюються особи та компанії, причетні до цієї протиправної діяльності”, – зазначили у відомстві.

Тим часом у Чернівецькій області, за даними БЕБ, із січня по листопад 2024 року менеджер однієї з місцевих заправок щомісяця закуповував приблизно 5 тонн неякісного пального у нелегальних виробників. Згодом він продавав його під виглядом бензину таких марок:

А-92;

А-95;

А-95VIP.

“Під час обшуку на території цієї АЗС детективи вилучили близько 11 тисяч літрів незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Експертиза підтвердила, що вилучений бензин не відповідає стандартам ДСТУ. Суд визнав мешканця Буковини винним за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, призначивши йому штраф із конфіскацією та знищенням нелегального пального”, – повідомили у БЕБ.