Lifecell посварився з Київстар та Vodafone через впровадження 5G

«Велика трійка» українських стільникових операторів вже до кінця року може отримати додаткові радіочастоти в діапазоні 2300-2600 МГц. Для абонентів це означає, що якість мобільного інтернету стане ще вищою, особливо у великих містах та людних локаціях.





Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) днями вирішила, що вказані частоти буде використано для потреб 4G. Однак правила розподілу частот між операторами, які визначив регулятор, викликали чимало запитань у компанії lifecell.

Один проти всіх

З трьох найбільших операторів України проти «системи» виступив лише lifecell. Натомість Vodafone та Київстар повністю підтримують позицію нацкомісії.

Vodafone прагне якнайшвидше переоформити частоти у 2600 МГц під потреби 4G та 5G, адже отримала права на них після придбання компанії Vega. Виконати бажання оператора наразі дозволяє ст. 40 закону про телекомунікації.

Київстар своєю чергою претендує на частоти в діапазоні 2300-2400 МГц. Оператор хоче вкластися в покращення свого сервісу придбавши смугу у 40 МГц.

У відповідь на такі заяви конкурентів lifecell попрохав НКРЗІ не спішити з продажем вільних радіочастот. Позицію своєї компанії пояснив Менеджер з регуляторної стратегії Ігнат Сергута.

Спеціаліст наголосив, що lifecell вимагають лише прозорого тендеру та об’єктивної ціни за вакантні частоти. Однак по обох пунктах у компанії є серйозні сумніви. Зокрема на частотні смуги у 2600 МГц, які бажає отримати Vodafone, регулятор встановив мінімальну можливу ціну. А радіочастоти зі спектру 2300-2400 МГц комісія оцінила за якимись незрозумілими для ринку критеріями, ніби на догоду Київстар.

Встигнути до зміни закону

На думку представника lifecell, НКРЗІ так поспішає розподілити нові частоти ще й через зміни в законі про електронні комунікації, які найімовірніше набудуть чинності вже з перших днів 2022 року. Класичний тендер регулятор провести вже не зможе, адже його треба оголошувати щонайменше за 2 місяці.

Тим часом найвпливовіші українські оператори також прагнуть якнайскоріше отримати нові можливості і підтвердити своє лідерство найшвидшим 4G, а в перспективі і 5G-інтернетом в країні.