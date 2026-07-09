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Тариф на електроенергію з 1 серпня: українцям назвали остаточну ціну за кіловат як вдень, так і вночі

Автор:
Andrew Orobets

З 1 серпня тариф на електроенергію для населення в Україні не зміниться. Побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-год. Саме така ціна зафіксована для індивідуальних побутових споживачів і діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Йдеться про єдиний фіксований тариф, який застосовується незалежно від обсягу споживання. Тобто для більшості українців із серпня сума в платіжках залежатиме не від зміни ціни, а від кількості використаної електроенергії.

Чи буде подорожчання з осені

Наразі підстав говорити про автоматичне підвищення тарифу з 1 листопада немає. У постанові Кабінету Міністрів вказано, що чинна ціна збережена до 31 жовтня 2026 року. Водночас уряд може продовжити дію фіксованого тарифу, як це вже робив раніше.

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Окремі умови передбачені для домогосподарств, які використовують електроопалення. З жовтня для таких споживачів діятиме спеціальна ціна: 2,64 грн за 1 кВт-год при споживанні до 2000 кВт-год на місяць. Якщо ліміт буде перевищено, надлишок оплачуватиметься вже за стандартним тарифом — 4,32 грн за кВт-год.

Нічний тариф також залишиться

Для споживачів із двозонними лічильниками продовжить діяти нічний тариф. У період з 23:00 до 07:00 електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше — 2,16 грн за 1 кВт-год.

Таким чином, з 1 серпня українцям не варто очікувати нової ціни на світло. Основний тариф залишається на рівні 4,32 грн/кВт-год, а вигідніші умови збережуться для тих, хто має двозонний лічильник або використовує електроопалення в межах встановленого ліміту.

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