Тариф на електроенергію з 1 серпня: українцям назвали остаточну ціну за кіловат як вдень, так і вночі

З 1 серпня тариф на електроенергію для населення в Україні не зміниться. Побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-год. Саме така ціна зафіксована для індивідуальних побутових споживачів і діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Йдеться про єдиний фіксований тариф, який застосовується незалежно від обсягу споживання. Тобто для більшості українців із серпня сума в платіжках залежатиме не від зміни ціни, а від кількості використаної електроенергії.

Чи буде подорожчання з осені

Наразі підстав говорити про автоматичне підвищення тарифу з 1 листопада немає. У постанові Кабінету Міністрів вказано, що чинна ціна збережена до 31 жовтня 2026 року. Водночас уряд може продовжити дію фіксованого тарифу, як це вже робив раніше.

Окремі умови передбачені для домогосподарств, які використовують електроопалення. З жовтня для таких споживачів діятиме спеціальна ціна: 2,64 грн за 1 кВт-год при споживанні до 2000 кВт-год на місяць. Якщо ліміт буде перевищено, надлишок оплачуватиметься вже за стандартним тарифом — 4,32 грн за кВт-год.

Нічний тариф також залишиться

Для споживачів із двозонними лічильниками продовжить діяти нічний тариф. У період з 23:00 до 07:00 електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше — 2,16 грн за 1 кВт-год.

Таким чином, з 1 серпня українцям не варто очікувати нової ціни на світло. Основний тариф залишається на рівні 4,32 грн/кВт-год, а вигідніші умови збережуться для тих, хто має двозонний лічильник або використовує електроопалення в межах встановленого ліміту.