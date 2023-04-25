Українці будуть по новому купляти квитки на потяги

«Укрзалізниця» оновила свій додаток для придбання квитків. У ньому з’явилося кілька нових послуг для пасажирів, яких не отримати у касах. Крім того купуючи квитки в мобільному застосунку національного перевізника українці зможуть зекономити до 10% їх вартості.

Як повідомили у прес-службі «Укрзалізниці», користувачі мобільного додатку компанії тепер зможуть зразу придбати зворотний квиток. Крім того вони отримають унікальну можливість зекономити на квитках на потяги «Інтерсіті+». При одночасному оформленні квитків «туди» і «назад» буде врахована знижка у 10%.

Користуючись додатком пасажири «Укрзалізниці» матимуть також доступ до послуг, які не можна отримати в касах або на сайті перевізника. Зокрема це оформлення перевізного документа для тварини чи багажу у додаток до вже придбаного квитка. Ця послуга наразі доступна лише у мобільному додатку «Укрзалізниці».

Додаток «Укрзалізниці» для покупки квитків був створений у співпраці із платіжною системою Mastercard у серпні 2022 року. З того часу він вже кілька разів оновлювався, щоразу збільшуючи перелік послуг для своїх користувачів.

Зараз додаток доступний у App Store для смартфонів на IOS та в Google Play Market для телефонів на Android. У ньому дуже зручна система пошуку, тож знайти потрібний рейс можна лише за кілька секунд. А оплатити придбані квитки клієнти можуть аж трьома способами: за допомогою Apple Pay, Google Pay та за шляхом введення даних своєї карти.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» нещодавно повідомила про нову ініціативу «Залізна укрзалізниця». Її метою є знищення всіх ознак , які пов’язують український залізничну сферу із російською чи радянською. За наступні три роки «Укрзалізниця» планує перейменувати станції з російськими назвами, а також позбутися всіх відміток та зображень, що пов’язані з окупантом. Зміни відбуватимуться поетапно та, за планом перевізника, завершаться наприкінці 2025 року.