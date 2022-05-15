Доведеться повернути з відсотками: українців попередили про правила отримання грошей в Польщі

Українським переселенцям в Польщі розповіли, що буде, якщо порушити правила отримання державної допомоги. Як зазначила представниця Управління соціального страхування країни (ZUS) Івона Ковальска-Матіс, біженці, які отримують соцдопомогу, повинні повідомляти про свій від’їзд з Польщі. Інакше отримані кошти їм доведеться повернути, та ще й з відсотками.





Працівниця соціальної служби пояснила, що українцям зараз надається такий самий пакет державної допомоги, як і самим полякам. Зокрема вони мають право на соцвиплати для дорослих, спеціальну програму для дітей 500+, послуги дитячого садочка та безкоштовне медичне обслуговування. Якщо ж українець повертається на батьківщину – виплати припиняються.

Проблема в тому, що наші співвітчизники часто забувають попередити ZUS про свій від’їзд, або ж просто не знають, що це потрібно робити. Натомість така помилка може дорого їм коштувати.

Соціальна допомога виплачується громадянам України лише протягом часу їх перебування та території Польщі. Якщо вони виїздять з країни більш ніж на 30 діб – позбавляються права на виплати, а також інші безкоштовні послуги, що входять до пакету допомоги. Тож якщо переселенець не відмовиться від державного утримання і соціальна служба продовжить його нараховувати, незаконно отриману суму потім доведеться повернути.

Виявити, що українець продовжує отримати допомогу після від’їзду з Польщі працівникам ZUS зовсім нескладно. Вони мають доступ до кількох різних держреєстрів, а також даних прикордонної служби. Коли ж правда випливе, доведеться повернути не лише суму допомоги, а й відсотки, які нарахують у вигляді покарання.

Українці, що отримують в Польщі соціальні виплати, можуть повідомити про всій від’їзд з країни онлайн з допомогою Платформи електронних послуг (PUE) соціальної служби. На цьому державному ресурсі потрібно обрати спеціальну форму (POG) та заповнити її. Причому інформувати польську соцслужбу необхідно не лише в разі повернення в Україну, а й у випадку переїзду до іншої країни Євросоюзу.