Українцям почали розсилати сповіщення в Дії про нарахування коштів — 20 тисяч гривень

В Україні стартують виплати нової фінансової допомоги, запровадженої для працівників критичної інфраструктури. До кінця лютого на їхні банківські рахунки надійде перша виплата у розмірі 20 тисяч гривень. Ця ініціатива стосується фахівців газової галузі, водопостачання, енергетиків, комунальників та залізничників, які взимку брали безпосередню участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських обстрілів.

☝ В Україні запустили безкоштовний монітор ⚡ магнітних бурь ⚡

Програма передбачає виплати по 20 тисяч гривень протягом трьох місяців. Кошти нараховуватимуться у місяці, наступному за звітним: до кінця лютого працівники отримають гроші за січень, у березні — за лютий, а у квітні — за березень. В уряді (зокрема, за словами Першої віцепрем’єр-міністерки України Юлії Свириденко) наголошують, що ця сума є додатковою фінансовою підтримкою і не замінює основну заробітну плату. Для зручності виплати здійснюватимуться на вже існуючі зарплатні картки працівників, тому відкривати нові банківські рахунки не потрібно.

Оформлення допомоги відбувалося через портал «Дія» у період з 6 по 15 лютого. Щоб уникнути зайвої бюрократії для громадян, усі необхідні документи та заяви подавали безпосередньо підприємства-роботодавці, а не самі працівники. Найближчим часом фахівці, яким погоджено виплату за січень, отримають відповідне сповіщення в застосунку «Дія» або через SMS-повідомлення, після чого кошти надійдуть на їхні картки.