Українці в Лондоні сумують за домашньою їжею: яких продуктів найбільше бракує за кордоном

Українська спільнота у Великій Британії періодично стикається з нестачею традиційних та звичних продуктів харчування. Про це свідчать численні обговорення та публікації українців у тематичних групах у соціальних мережах.

Вихідці з України найчастіше скаржаться на відсутність якісного кисломолочного сиру, звичної гречки та специфічного стритфуду, до якого вони звикли на батьківщині.

Основною претензією стала невідповідність смакових характеристик місцевих товарів українським аналогам. Окрему увагу користувачі приділяють відсутності «правильної» шаурми, яку, за їхніми словами, неможливо повноцінно замінити місцевими арабськими чи турецькими кебабами.

У соціальних мережах розгорнулися бурхливі дискусії про те, де можна знайти звичні смаколики.

«Хто знає, чи є в Лондоні наша, класична шаурма? Різко захотілося. Тільки не арабська, а нормальна така наша шаурма зі смачним соусом, свіжою капусточкою, огірками та помідорами», — пише одна з українок у місцевій спільноті.

Українці в Лондоні також шукають звичні сорти чорного чаю, стверджуючи, що традиційні британські бленди часто здаються їм інакшими на смак. Крім того, до списку дефіцитних товарів потрапили оселедець, кисломолочний сир (творог), сало, чорний хліб та гречка. За цими продуктами співвітчизники найчастіше вирушають до польських або литовських крамниць.

Попри наявність спеціалізованих відділів східноєвропейських товарів у великих британських супермаркетах, асортимент там залишається досить обмеженим. За словами покупців, такі полиці можуть закрити лише мінімальні базові потреби, але не забезпечують усього різноманіття української кулінарії.

Магазини зі східноєвропейськими товарами існують у Британії вже давно, однак із приїздом великої кількості українців попит на специфічні домашні продукти значно перевищує пропозицію.